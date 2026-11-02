El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la misión verificadora en Colombia, excluyendo la reforma rural. El presidente De La Espriella reaccionó celebrando el apoyo unánime.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado 30 de octubre la propuesta presentada por el Gobierno colombiano para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. Esta resolución excluye de ahora en adelante la verificación de la Reforma Rural Integral, una decisión que el presidente Abelardo De La Espriella ha calificado como un paso fundamental para reafirmar la soberanía nacional.

De La Espriella Celebra Soberanía Nacional

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó oficialmente ante la resolución del organismo internacional, destacando el respaldo unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. La votación resultó en 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, lo que consolidó la posición oficial del Estado colombiano. De La Espriella señaló que esta decisión confirma la capacidad de Colombia para asumir sus propias responsabilidades y definir los mecanismos de implementación de sus compromisos.

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El mandatario enfatizó que la nueva dirección de la misión reafirma la soberanía de Colombia en el marco de la Constitución y la ley. Al retirar la verificación de la parte rural, se busca que las instituciones del país gestionen estas áreas sin la intervención externa de la Misión. Esta medida responde a la demanda del Ejecutivo de ajustar las labores de monitoreo a las realidades actuales del territorio y a la evolución de la dinámica de paz.

Nuevos Enfoques De Verificación De La ONU

A partir de la entrada en vigor de esta resolución, la Misión de Verificación de la ONU concentrará exclusivamente sus esfuerzos en dos pilares estratégicos. Estos pilares son la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad para las víctimas y las comunidades. La Reforma Rural Integral queda bajo la exclusiva responsabilidad de las instituciones colombianas, dejando de ser un objeto de verificación por parte de la Misión.

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Esta reestructuración implica que las tareas de la Misión se reducen significativamente en alcance, aunque se mantienen sus funciones críticas. El representante del Reino Unido, tras la votación, recordó que se cumplen 10 años del acuerdo de paz. Enfatizó que más de 11.000 excombatientes continúan desmovilizados y comprometidos con el pacto, pero que aún subsisten retos importantes. La violencia y la evolución de las dinámicas del conflicto siguen siendo amenazas constantes para las comunidades vulnerables.

El gobierno de los Estados Unidos también emitió declaraciones al respecto, vinculando la necesidad de esta reforma a la estabilidad política reciente. La posición oficial sugiere que la presencia de las Naciones Unidas debe complementarse con la autoridad estatal. El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, lideró el esfuerzo diplomático que logró este consenso. Su trabajo fue reconocido explícitamente por el presidente De La Espriella como clave para este logro.

Impacto Real En Seguridad Y Estado De Derecho

El presidente Abelardo De La Espriella estableció claramente que Colombia necesita una paz sostenible basada en la seguridad y la justicia. Esto requiere instituciones fuertes y una presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. La declaración oficial advirtió que la paz no puede ser entendida como sinónimo de impunidad bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, la soberanía nacional no es un tema negociable con actores externos o internos que desafíen la ley.

Este anuncio se produce en un contexto de seguridad complejo que ha requerido acciones firmes por parte del gobierno. El presidente ha pedido reforzar el despliegue de operaciones en Planadas, Tolima, tras un atentado con explosivos que dejó varios muertos. Estas medidas de seguridad integral están diseñadas para garantizar que la reducción de la verificación rural no genere vacíos de poder.

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La reacción oficial cierra con un llamado a la unidad y a la vigencia del Estado de derecho. El mensaje incluye un reconocimiento al equipo diplomático y una reafirmación de los valores patrióticos. La frase final destaca la necesidad de una paz con presencia estatal efectiva como condición indispensable. El gobierno mantiene que esta adaptación de la misión es un paso necesario para consolidar la tranquilidad y el cumplimiento de los acuerdos.