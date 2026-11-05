Un informe de expertos de la ONU señala que Emiratos Árabes Unidos reclutó a los llamados 'Lobos del Desierto' para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra de Sudán.

Un panel de expertos de Naciones Unidas ha presentado un informe detallado que vincula directamente a Emiratos Árabes Unidos con el reclutamiento de mercenarios colombianos para combatir en el conflicto armado de Sudán. Este documento, entregado al Consejo de Seguridad, identifica a un grupo conocido como 'Lobos del Desierto', quienes habrían sido contratados por una entidad con sede en Abu Dabi y fuertes vínculos con la familia gobernante emiratí para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Detalles del reclutamiento y operaciones militares

Los investigadores de la ONU han establecido que estos mercenarios, originarios de Colombia, fueron incorporados a las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido para participar activamente en las operaciones bélicas que devastaron el país durante 2023 y 2024. Las funciones asignadas a este grupo paramilitar fueron críticas y altamente especializadas, incluyendo la pilotación de drones de combate, la formación táctica de combatientes locales y el suministro de apoyo de artillería pesado.

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El papel de los 'Lobos del Desierto' se hizo especialmente relevante durante el asedio a la ciudad de El Fasher, ubicada en la región de Darfur, ocurrido el año pasado. Esta ofensiva militar, que involucró a los mercenarios colombianos, se consolidó como uno de los episodios más violentos y humanitariamente graves de la guerra entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Ejército sudanés, desatada originalmente en abril de 2023.

Reacciones diplomáticas y negaciones oficiales

Ante estas acusaciones, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha rechazado categóricamente cualquier involvement en estas actividades. La portavoz diplomática Lana Zaki Nusseibeh, quien también es candidata a secretaria general de Naciones Unidas, ha desestimado las informes como infundados. Asimismo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Abu Dabi ha negado enérgicamente la alegación de que Emiratos hubiera ejercido presión sobre algún miembro del Consejo de Seguridad para alterar los resultados de las investigaciones.

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La situación se complica por el hecho de que el informe anterior, remitido en julio de ese mismo año, no se hizo público inmediatamente debido a las objeciones de Baréin, miembro no permanente del Consejo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin se mantuvo en silencio y no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su rol en la filtración de la información o su postura oficial respecto a estas acusaciones de apoyo a grupos armados.

Implicaciones globales y postura de la ONU

Las revelaciones sobre la intervención de Emiratos Árabes Unidos en Sudán contrastan con la postura oficial de la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha expresado su compromiso con investigar a cualquier potencia extranjera que contribuya a prolongar la guerra. Si la ONU identifica a un Estado responsable de apoyar a las partes en conflicto, la organización afirmó que actuaría en consecuencia y abriría conversaciones diplomáticas directas con dicho gobierno, priorizando la resolución del conflicto y la protección de la población civil.

La presencia de mercenarios colombianos en esta guerra, donde se han reportado actos de genocidio y la peor crisis humanitaria del mundo, expone la complejidad del conflicto. Mientras organizaciones de derechos humanos y medios internacionales señalan el uso de estos combatientes para fortalecer la capacidad de fuego de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la falta de transparencia y la intervención diplomática dificultan la rendición de cuentas inmediata por las atrocidades cometidas contra la población sudanesa en busca de recursos como el oro.