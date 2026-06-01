ONU y OEA felicitan proceso electoral en Colombia y piden respetar compromiso por unas elecciones libres y en paz

La ONU y la OEA destacaron la jornada pacífica de la primera vuelta presidencial en Colombia y anunciaron observación para la segunda ronda, mientras se reportan alertas menores y se perfila una disputa entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

La Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) emitieron sendos comunicados tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, celebrada el domingo 31 de diciembre de 2025.

Ambas institucionales felicitaron al pueblo colombiano y a las autoridades por la jornada electoral, que trascurrió en paz, y destacaron la importancia de respetar el Compromiso por unas elecciones libres y en paz. Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, declaró que durante el día no se documentaron violaciones significativas de los derechos humanos, pero subrayó la necesidad de implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, reconoció la participación cívica y el trabajo de las autoridades electorales y de seguridad, y anunció que la organización desplegará una Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta, programada para el 21 de junio de 2026. Los comicios convocaron a aproximadamente 41 millones de colombianos habilitados para votar entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La jornada contó con la participación de figuras públicas como el presidente Gustavo Petro, los expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, y varios candidatos presidenciales, entre ellos Sergio Fajardo, Claudia López, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Pese al ambiente de paz, observadores reportaron alertas en diversos departamentos relacionadas con presuntas afectaciones a la libertad del sufragio, irregularidades en el ejercicio de funciones públicas y la difusión de información falsa en redes sociales.

Además, se produjeron capturas por delitos electorales en distintas zonas del país, aunque las autoridades señalaron que no hubo hechos graves que comprometieran sustancialmente los resultados. El proceso se desarrolló en un contexto de alta polarización política, con la ciudadanía definiéndose entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el representante de la derecha, Abelardo De la Espriella, en una campaña marcada por la ausencia de debates cara a cara.

Ahora la atención se centra en la segunda vuelta del 21 de junio, donde se decidirá el próximo presidente de Colombia. Durante la cobertura, los medios también abordaron temas como la postura del presidente Petro frente a los preconteos, la posible unificación de la derecha, las instrucciones para votar desde el exterior y los resultados de la diáspora colombiana en países como Argentina, Alemania e Italia, que mostraron una disputa cerrada entre ambos candidatos





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