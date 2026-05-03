OPEP+ Aumenta Objetivos de Producción de Crudo en Junio, Impacto Real Limitado por Tensiones en Ormuz

La OPEP+ acordó un aumento modesto en los objetivos de producción de crudo para junio, pero analistas advierten que el impacto real en el suministro global podría ser limitado debido a las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz y la salida de los Emiratos Árabes Unidos del grupo.

La producción conjunta de crudo de los países que integran la OPEP+ se situó en un promedio de 35.06 millones de barriles por día (bpd) durante el mes de marzo, según datos proporcionados por la organización.

Este dato refleja un incremento modesto en la producción, y el anuncio de un nuevo aumento para el mes de junio, aunque significativo en términos de política energética, podría tener un impacto limitado en el suministro real de petróleo a nivel global. El incremento acordado para junio asciende a 188,000 bpd, marcando el tercer aumento mensual consecutivo en los objetivos de producción.

Esta decisión se tomó durante una reunión virtual de los miembros de la OPEP+, y fue comunicada a través de un comunicado oficial. Es importante destacar que este aumento es comparable al implementado en mayo, considerando la salida de los Emiratos Árabes Unidos del grupo el pasado 1 de mayo.

La principal motivación detrás de este incremento, según fuentes internas de la OPEP+ y analistas del sector, es enviar una señal clara al mercado de que el grupo está comprometido con el aumento del suministro una vez que las tensiones geopolíticas actuales, particularmente la situación en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, se estabilicen. La salida de los Emiratos Árabes Unidos no parece haber afectado la estrategia general de la OPEP+ de avanzar hacia una 'normalización' en la producción.

Jorge León, analista de Rystad Energy y exfuncionario de la OPEP, explica que la OPEP+ está transmitiendo un mensaje dual al mercado: continuidad operativa a pesar de la salida de un miembro clave, y mantenimiento del control sobre el suministro a pesar de las limitaciones físicas existentes. León enfatiza que, si bien los objetivos de producción están aumentando, el impacto real en el suministro físico es limitado debido a las restricciones impuestas por la situación en el estrecho de Ormuz.

En esencia, la OPEP+ busca demostrar su capacidad de liderazgo y su compromiso con la estabilidad del mercado, más que simplemente aumentar el volumen de petróleo disponible. La cuota de producción de Arabia Saudita, el principal productor dentro de la OPEP+, se elevará a 10.291 millones de bpd en junio, según lo acordado.

Sin embargo, es crucial señalar que la producción real de Arabia Saudita en marzo se situó en 7.76 millones de barriles diarios, lo que indica una considerable diferencia entre los objetivos establecidos y la capacidad de producción actual. La reunión del domingo involucró a siete miembros clave de la OPEP+: Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán, Rusia y Omán. Con la salida de los Emiratos Árabes Unidos, la OPEP+ ahora cuenta con 21 miembros, incluyendo a Irán.

No obstante, en los últimos años, las decisiones mensuales sobre la producción han sido tomadas principalmente por estos siete países, junto con los Emiratos Árabes Unidos antes de su salida. La situación geopolítica en la región del Golfo Pérsico sigue siendo un factor determinante en la estrategia de la OPEP+. El estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo, se encuentra sujeto a tensiones y riesgos potenciales que podrían interrumpir el suministro global.

La OPEP+ parece estar adoptando una postura cautelosa, aumentando los objetivos de producción de manera gradual y enviando señales de compromiso con el mercado, al tiempo que reconoce las limitaciones físicas y geopolíticas que impiden un aumento significativo del suministro en el corto plazo. La declaración de Petro, único vocero gubernamental, sobre 'movidas sospechosas' añade una capa de incertidumbre a la situación, sugiriendo posibles desafíos o maniobras ocultas en el panorama energético global.

La capacidad de la OPEP+ para mantener la estabilidad del mercado dependerá de su habilidad para navegar por estas complejidades y adaptarse a las cambiantes condiciones geopolíticas y económicas





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