Operación de la Fiscalía desbarata red de lavado de activos con $425 mil millones en la Dian

La Fiscalía General de la Nación arrestó a siete personas por una red de exportaciones ficticias que movió más de $425.000 millones entre Colombia y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación ejecutó una operativa judicial que resultó en la captura de siete presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y al fraude aduanero. Esta red operaba con la complicidad de funcionarios públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el departamento de Nariño, específicamente en la ciudad de Ipiales. La investigación determinó que el esquema generó ilegalmente más de $425.000 millones entre los años 2020 y 2023.

Mecanismo de exportaciones ficticias entre Colombia y Ecuador

El director especializado contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, Lea Quevedo, explicó que la organización utilizaba operaciones simuladas de comercio exterior para legitimar recursos de origen ilícito. Según los registros, se reportaron como exportaciones hacia Ecuador cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados, los cuales nunca cruzaron físicamente la frontera por el puente internacional de Rumichaca. Estos envíos estaban vinculados a cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas que tramitaba las declaraciones.

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A pesar de la falta de movimiento real de mercancías, los productos figuraban como exportados mediante certificados falsos emitidos por funcionarios de la Dian en Ipiales. Este procedimiento permitió que el dinero procedente de dichas supuestas ventas internacionales ingresara al país. Los recursos financieros utilizados para justificar los supuestos reintegros fiscales provenían de cuentas ubicadas en Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

Posiciones oficiales y alcance de la investigación fiscal

El presidente de la Dian, Abelardo de la Espriella, detalló en sus redes sociales que la revisión cruzada de documentos aduaneros con autoridades ecuatorianas permitió identificar 633 exportaciones falsas. Señaló que no existían registros del ingreso de las mercancías al país vecino, lo cual desmontó la legitimidad de las operaciones reportadas. La autoridad aseguró que este hallazgo confirma la efectividad del cruce de información bilateral para detectar fraudes transfronterizos.

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Lea Quevedo sostuvo que la estructura estaba conformada por siete presuntos integrantes, incluyendo a los funcionarios aduaneros y a los representantes legales de las empresas exportadoras implicadas. Los agentes aseguraron que la falsificación de documentos públicos era el eje central para mantener la apariencia de legalidad en las transacciones comerciales simuladas.

Capturas en Cúcuta e Ipiales y cargos legales

Las diligencias, realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo logístico del Ejército Nacional, materializaron siete órdenes de captura en las ciudades de Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño. Entre los detenidos figuran Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes fungían como representantes legales de las comercializadoras internacionales acusadas.

También fueron aprehendidos los servidores públicos de la Dian Seccional Ipiales: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. Estos funcionarios fueron señalados directamente de certificar la salida ficticia de los cargamentos hacia el territorio ecuatoriano. Todos los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien declaró legales los procedimientos de aprehensión.

Futuro legal y extinción del dominio sobre los activos

La Fiscalía imputó a los siete investigados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y lavado de activos agravado, según su responsabilidad individual. A los servidores de la Dian se les atribuyó además el agravante de falsedad ideológica en documento público. En el cierre de la jornada judicial, se adelantaba la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento ante el juez competente en Ipiales.

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Adicionalmente, la Fiscalía remitió toda la información recabada a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Esta entidad evaluará posibles actuaciones para decomisar bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas investigadas, buscando desarticular la capacidad financiera de la red criminal detectada.