El Metro de Medellín implementa estaciones diferenciadas para los hinchas de Nacional y Medellín tras el partido del miércoles 25. Conozca las restricciones y horarios extendidos para evitar congestión en la capital antioqueña.

La Empresa de Transporte Masivo de Pasajeros Metro de Medellín ha establecido un protocolo operativo específico para garantizar la movilidad segura de la afición tras el encuentro correspondiente al clásico paisa programado para el miércoles 25 de noviembre. Esta medida busca organizar la afluencia masiva de asistentes que se dirigirán al estadio y quienes regresarán desde el escenario deportivo hacia diferentes puntos de la ciudad tras la finalización del partido de fútbol.

Protocolo de Ingreso Diferenciado por Afición

La entidad de transporte ha definido un esquema de segregación física en el acceso a la red ferroviaria para prevenir enfrentamientos y optimizar el flujo de pasajeros. Los hinchas del Atlético Nacional deberán ingresar exclusivamente a través de las estaciones Estadio y Suramericana. Para esta afición, los trenes asignados no realizarán paradas intermedias en las estaciones Floresta ni Santa Lucía, evitando así la mezcla de grupos en zonas de alta concurrencia.

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Por otro lado, los simpatizantes del Deportivo Independiente Medellín tendrán permiso para acceder al sistema de metro únicamente mediante las estaciones Floresta y Santa Lucía. Los servicios de transporte que transporten a esta hinchada estarán restringidos para no detenerse en las estaciones Estadio ni Suramericana, asegurando una ruta exclusiva y segura hacia sus respectivos barrios de origen sin cruzar con la contraparte.

Horarios Extendidos y Restricciones de Salida

El servicio comercial estándar del Metro concluirá a las 11:00 p. m., cumpliendo con su horario habitual para el día de la semana. No obstante, se implementará una operación especial entre las 10:53 p. m. y las 11:15 p. m. durante este intervalo, el ingreso de pasajeros al sistema solo estará habilitado en la estación Estadio. Esta restricción temporal permite gestionar la salida controlada de la afición visitante y local.

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Mientras el acceso se limita a un solo punto, las salidas o egresos permanecen habilitadas en todas las estaciones de las líneas A y B del Metro. Adicionalmente, los usuarios podrán utilizar para descender las estaciones de la línea T del Tranvía y las líneas H, J, K, M y P del Metrocable, ofreciendo múltiples opciones de descongestionamiento para quienes se encuentren en otras zonas de la ciudad.

Los últimos trenes de la línea A saldrán desde las estaciones San Antonio A y San Antonio B a las 11:25 p. m., proporcionando un servicio adicional de transporte para quienes necesiten desplazarse hacia esas terminales. Esta extensión operativa asegura que los pasajeros con recorridos largos hacia el norte de la ciudad no queden varados al finalizar la actividad deportiva.

Contexto Deportivo y Recomendaciones Finales

El partido disputado este miércoles 25 de noviembre corresponde a la fecha 2 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Este enfrentamiento adquiere especial relevancia dado el contexto actual de la temporada, donde el Medellín llega en buena racha de resultados mientras el Atlético Nacional necesita reaccionar para mantener sus opciones en el torneo.

La Empresa de Transporte Masivo de Pasajeros recomienda encarecidamente a todos los asistentes planificar con anticipación su regreso, verificando estrictamente la estación asignada a su afición antes de desplazarse. Se enfatiza la importancia de cumplir con estas normas de segregación para asegurar un retorno ordenado y sin incidentes para miles de usuarios en la capital antioqueña.