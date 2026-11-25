Fuerzas especiales rescatan rehenes en almacén Éxito de Cartagena tras negociar $7.000 millones. Operación incluye AFEAUR y GAULA con éxito en la captura de delincuentes.

Las fuerzas especiales colombianas lograron el exitoso rescate de los rehenes en el almacén Éxito de Cartagena, concluyendo una operación de alta complejidad que mantuvo a las víctimas bajo tensión durante 18 horas. La intervención, ejecutada con precisión táctica por unidades de élite, no solo salvó las vidas de los cautivos, sino que demostró la capacidad operativa de la fuerza pública para neutralizar amenazas de secuestro en zonas urbanas densamente pobladas. Este evento marca un hito en la coordinación interinstitucional para la resolución de crisis graves en el Caribe colombiano.

Despliegue Táctico de AFEAUR y GAULA

La punta de lanza en esta misión estuvieron los integrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAUR) del Ejército, apoyados por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) conjuntos del Ejército y la Policía. La unidad táctica operativa, adscrita al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) bajo el Comando General de las Fuerzas Militares, contó con la participación directa de uniformados de la Armada Nacional y de la Fuerza Aeroespacial. Este despliegue multinivel permitió una respuesta rápida y coordinada ante la situación de hostigamiento en el interior del establecimiento comercial.

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Negociación y Exigencias de los Delincuentes

El incidente tuvo su origen a las 8:00 a.m. del martes 24 de noviembre, cuando los secuestradores, tras ver frustrado su intento inicial de robar un carro de valores, se atrincheraron dentro del almacén. Inicialmente, la Policía Metropolitana de Cartagena estableció un perímetro de seguridad con el apoyo de la Armada Nacional. Una vez instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU), los negociadores de los GAULA entraron en contacto directo con los criminales, quienes exigían la entrega de $7.000 millones en efectivo y la garantía de un camino libre para su huida. Durante este periodo, los delincuentes utilizaron a una mujer para intermediar los mensajes, según reveló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

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Tensión y Ultimátum del Gobernador

A medida que pasaban las horas, la situación en el interior del almacén se deterioró. Los secuestrados reportaron que los captorres comenzaron a consumir licor tomado de la despensa del lugar, alternando entre momentos de relativa calma, donde facilitaban bebidas y medicinas para el dolor de cabeza de las víctimas, y episodios de violencia verbal y física al encañonar a los cautivos. Los negociadores consiguieron liberar inicialmente a 10 personas, en su mayoría mujeres y adultos mayores. El presidente de la Junta Departamental, Abelardo de la Espriella, llegó al PMU por la tarde para avalar el procedimiento, pero estableció un ultimátum: si no se alcanzaba un acuerdo hasta las 00:30 a.m. del miércoles, se procedería a la fuerza.

Asalto Final y Resultado Operativo

Ante el incumplimiento del plazo por parte de los secuestradores, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, junto con la cúpula militar y policial, ordenó la configuración de la incursión. El perímetro se reforzó con el Escuadrón Móvil Antidisturbios para contener posibles disturbios de mototaxistas y familiares desesperados. En los edificios colindantes se posicionaron tiradores de alta precisión de los Comandos Jungla y se desplegaron drones para el monitoreo aéreo. Al iniciarse la operación, un helicóptero de la Policía lanzó granadas aturdidoras desde el techo mientras las AFEAUR y los COPES detonaban cargas explosivas en las puertas. Un secuestrador fue dado de baja tras disparar, mientras que otro uniformado sufrió una lesión leve. Tres hombres y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía, completando la resolución del cerco.