Documentos de la DNI revelan la operación Grecia, una estrategia del gobierno Petro para atacar a la Registraduría y prolongar el mandato presidencial antes de las elecciones de 2026.

Una investigación periodística revela que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejecutó la llamada operación Grecia durante el gobierno de Gustavo Petro. Este plan buscaba desacreditar el sistema de votación nacional y presionar a las autoridades electorales antes de los comicios presidenciales de 2026. Los documentos indican que la estrategia tenía como objetivo principal afectar la credibilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y defender la permanencia del mandato de Gustavo Petro.

Reconocimiento de la Existencia de la Operación Grecia

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, confirmó por primera vez ante EL TIEMPO que la operación Grecia existió. Lemus defendió la legalidad de la medida y negó que se utilizara para espiar o atacar a personas. Según sus declaraciones, el plan era similar al Plan Democracia de administraciones anteriores para revisar condiciones de seguridad electoral. Atribuyó su sucesor, René Guarín, por las acciones controvertidas sobre el censo electoral.

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Documentos Internos Revelan Objetivos Inconstitucionales

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO identificó un plan paralelo con el código ORDOPV000000PE2025003. Este documento señala que la Dirección de Contrainteligencia coordinaba instrucciones bajo Ricardo Rey Rosanía. El propósito era desacreditar el sistema electoral para permitir la prolongación del periodo presidencial. La documentación incluye órdenes de trabajo y asignaciones de tareas que ahora son objeto de revisión oficial.

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Estrategias de Presión y Ataques a la Registraduría

El plan incluía una fase denominada día D para presionar la renuncia de Hernán Penagos, entonces registrador. La estrategia contemplaba seguimiento de sus viajes y argumentos a opinadores internacionales. También se identificó el uso de veedurías ciudadanas para presentar derechos de petición masivos contra funcionarios electorales. Estas acciones buscaban cuestionar el software utilizado en los procesos electorales nacionales.

Reacción Política y Escrutinio de la Oposición

Integrantes de la oposición, incluyendo al senador David Luna, solicitaron explicaciones sobre versiones de intervenciones electorales. La DNI no respondió inicialmente a los interrogantes planteados por los legisladores. Expertos consultados concluyeron que las líneas de trabajo no correspondían a funciones propias de inteligencia y contrainteligencia. La investigación mantiene el escrutinio sobre la institucionalidad democrática colombiana.