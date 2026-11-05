Operación Grupo Esparta despliega fuerzas en Norte de Santander y Catatumbo

El Gobierno nacional activa al Grupo Esparta con Policía y Ejército en Cúcuta y el Catatumbo para combatir el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno nacional ha lanzado la implementación de una nueva estrategia de seguridad militarizada en el departamento de Norte de Santander, con el objetivo explícito de desarticular las estructuras de las organizaciones armadas ilegales que operan en la zona. Esta iniciativa, bautizada como Grupo Esparta, está diseñada para responder a la escalada de violencia y criminalidad organizada que ha afectado gravemente a la región fronteriza, especialmente en los últimos meses.

Despliegue estratégico de fuerzas policiales y militares

El Grupo Esparta contará con la presencia conjunta de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército de la República, quienes estarán desplegados en puntos críticos de la geografía regional. Las áreas prioritarias de esta operación incluyen la región del Catatumbo, reconocida como un foco tradicional de actividades ilícitas, el Área Metropolitana de Cúcuta y la extensa zona de frontera que limita con Venezuela. Este despliegue busca consolidar la presencia del Estado en territorios donde la criminalidad ha desafiado la autoridad pública durante años.

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La naturaleza de esta fuerza operativa implica una coordinación directa bajo el mando del Gobierno central, asegurando que los recursos y las tácticas se alineen con las políticas de seguridad estatal. Los miembros del Grupo Esparta, conformados por hombres de élite de ambas fuerzas, han sido seleccionados para enfrentar tareas de alto riesgo que requieren una respuesta rápida y especializada ante las amenazas armadas y el crimen organizado en sus diversas modalidades.

Reacciones de las autoridades departamentales y municipales

La alianza política entre las autoridades locales y el ejecutivo nacional se ha reforzado con el apoyo unánime de los mandatarios electos en la región. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha expresado su respaldo total a la iniciativa, destacando la necesidad de contar con una respuesta estatal efectiva y bien equipada. Villamizar ha subrayado que esta estrategia responde a las demandas históricas de seguridad que el departamento ha formulado ante el centro del poder político.

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Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha calificado como muy positiva la puesta en marcha de esta operación, indicando que alinea los recursos necesarios con las necesidades reales de la ciudad. Acevedo agradeció personalmente al presidente Abelardo de la Espriella su disposición para priorizar la recuperación de la seguridad en la región, señalando que el hecho de que el Gobierno nacional haya puesto sus ojos en Cúcuta representa un cambio de rumbo crucial.

Ambos mandatarios, el gobernador y el alcalde, han ofrecido su cooperación total para garantizar el éxito de la operación. Se han declarado a disposición de las fuerzas del Grupo Esparta, prometiendo trabajar en conjunto para abordar los desafíos de seguridad, soberanía y control territorial que afectan a la frontera. Esta coordinación intergubernamental se presenta como un pilar fundamental para que las intervenciones en campo tengan el impacto deseado en la reducción de la violencia.

Objetivos contra la extorsión y el narcotráfico en la frontera

Los objetivos declarados de esta operación son amplios y atacan la estructura económica del crimen organizado en la zona. El gobernador William Villamizar detalló que las fuerzas del Grupo Esparta estarán capacitadas para combatir la extorsión, los asesinatos selectivos, los desplazamientos forzados y la actividad del microtráfico y el narcotráfico. Estas son las principales causantes de la inseguridad que ha paralizado la vida económica y social de la región.

El diagnóstico presentado por las autoridades departamentales durante las reuniones con los alcaldes identificó brechas críticas en la vigilancia fronteriza y la protección civil. El gobernador destacó que la situación requiere no solo una intervención policial reactiva, sino una estrategia integral que aborde la soberanía territorial y la seguridad ciudadana de manera simultánea. La presencia del Grupo Esparta pretende llenar este vacío de autoridad y disuadir la expansión de las redes criminales.

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La implementación de esta medida llega en un contexto donde la violencia armada ha demostrado su capacidad para afectar la estabilidad regional. Al concentrar recursos en el Catatumbo y Cúcuta, el Gobierno busca revertir la tendencia al aumento de los índices delictivos y proteger a la población civil de los abusos de las organizaciones armadas. Esta estrategia marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda los conflictos de baja intensidad en la frontera norte de Colombia.