Operación Inocencia: Rescatadas 15 Adolescentes de Redes de Explotación Sexual en Cúcuta

Una operación conjunta de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Gaula Militar y el Icbf rescató a 15 adolescentes de redes de explotación sexual infantil en los barrios Torcoroma II, La Alameda y Parques de Bolívar. Se desmantelaron estudios clandestinos de producción audiovisual y se capturó a tres personas señaladas de lucrarse con el dolor de menores.

Cúcuta se convirtió en el escenario de una operación contundente y decisiva contra la terrible realidad de la explotación sexual infantil. Una serie de intervenciones coordinadas y estratégicas, que abarcaron barrios como Torcoroma II, La Alameda y Parques de Bolívar, permitieron a las autoridades rescatar a once adolescentes que se encontraban bajo el control implacable de redes criminales dedicadas a este abominable delito.

La operación, denominada 'Inocencia', fue llevada a cabo por uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en colaboración con el Gaula Militar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), desmantelando una fachada que ocultaba una red de producción audiovisual con fines ilícitos. El resultado de esta acción no se limitó al rescate de las víctimas, sino que también incluyó la captura de individuos señalados de obtener ganancias a costa del sufrimiento y la vulnerabilidad de menores de edad.

Las investigaciones revelaron una realidad escalofriante: los inmuebles intervenidos en Torcoroma II y La Alameda no eran simples residencias, sino estudios clandestinos diseñados para la producción de contenido para adultos. Durante los allanamientos, los agentes incautaron un total de 36 dispositivos móviles y equipos técnicos sofisticados, utilizados específicamente para la creación y distribución de material pornográfico infantil.

En el lugar de los hechos, fueron capturados Fredy Alexander Pabón Torres, de 27 años, y dos mujeres de nacionalidad extranjera, identificadas como Edusmaris Maryelin González y Kysbel Carolina Vallenilla, quienes enfrentan cargos por los delitos de trata de personas y pornografía infantil. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Mecuc, enfatizó con firmeza que estos crímenes no merecen clemencia ni beneficios penales, calificándolos como una 'aberración contra la niñez' que será perseguida implacablemente.

Mientras el proceso judicial avanza, siete de las adolescentes rescatadas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, se encuentran bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde recibirán la atención integral necesaria para iniciar su proceso de recuperación física y emocional. La ofensiva contra la explotación sexual infantil no se detuvo en estos primeros operativos.

Tras un mes de seguimientos exhaustivos y labores de inteligencia, las autoridades lograron identificar y llegar hasta un apartamento ubicado en el conjunto cerrado Parques de Bolívar, en el sector conocido como La Conquista. En este lugar, la policía rescató a otras cuatro adolescentes, de 16 y 17 años, quienes también eran víctimas de instrumentalización para la generación de material pornográfico. Durante este segundo operativo, se incautaron aros de luz, trípodes y teléfonos celulares, herramientas esenciales para la actividad ilícita.

Una pareja fue capturada en flagrancia y trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde enfrentan cargos por trata de personas y pornografía infantil. Las jóvenes rescatadas están recibiendo atención integral para el restablecimiento de sus derechos fundamentales y su reintegración a la sociedad. Esta operación demuestra el compromiso inquebrantable de las autoridades colombianas en la lucha contra la explotación sexual infantil y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La colaboración interinstitucional y el uso de herramientas de inteligencia fueron clave para el éxito de esta operación, que ha permitido desmantelar redes criminales y rescatar a víctimas vulnerables. Se espera que esta acción sirva como un mensaje contundente a quienes se dedican a este abominable delito, reafirmando que la justicia los alcanzará y que la protección de la niñez es una prioridad absoluta





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