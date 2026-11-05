Operación Iron 2.0: Capturan a dos implicados en el feminicidio de María Camila Potosí

Autoridades colombianas confirman la captura de dos presuntos homicidas de María Camila Potosí y su hija durante la Operación Iron 2.0 en Cali y otras ciudades del país.

Las autoridades de seguridad en Colombia informaron sobre el avance en la investigación del feminidio de María Camila Potosí y su hija, ocurrido en el mes de julio de 2026. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que durante la Operación Iron 2.0 se logró capturar a dos de los implicados en este crimen, lo que marca un hito crucial en el esclarecimiento de los hechos. Esta operación militar y policial se ejecutó en la madrugada del jueves 5 de noviembre, desplegando una fuerza significativa en diferentes puntos de la capital vallecaucana y otras ciudades del país.

Despliegue Masivo en Operación Iron 2.0

La Operación Iron 2.0 representa la segunda fase de un esfuerzo coordinado nacional para combatir las estructuras criminales que afectan la convivencia y la tranquilidad pública. Desde la 01:00 de la madrugada del 5 de noviembre, más de 2000 integrantes de la Fuerza Pública participarán en las operaciones, incluyendo 1781 uniformados de la Policía Nacional, además de efectivos del Ejército y miembros de la Fiscalía General de la Nación. Este masivo despliegue no se limitó únicamente a Cali, sino que se extendió a varios municipios del Valle del Cauca y otras ciudades del país.

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Balance Detallado de Detenciones y Allamamientos

De acuerdo con el balance oficial entregado por las autoridades competentes, las acciones realizadas en el marco de la Operación Iron 2.0 resultaron en la captura de más de 100 personas en la ciudad de Cali. Además, se ejecutaron 140 diligencias de registro y allanamiento para recabar evidencia y desarticular las redes criminales. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó a través de la red social X que las acciones policiales y militares efectivas se llevaron a cabo con este alto nivel de coordinación y participación institucional.

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Posiciones de las Autoridades y Compromisos de Seguridad

El mandatario caleño, Alejandro Eder, declaró que este resultado se produjo tras un despliegue estratégico enfocado en organizaciones dedicadas al homicidio, hurto, extorsión y el microtráfico. Eder enfatizó que la Operación Iron 2.0 se ha intensificado contra estos grupos criminales, dejando en claro que a todos los bandidos y homicidas que se esconden en Cali, estén donde estén, los encontrarán y sacarán de sus guaridas. Su mensaje fue directo: no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de los ciudadanos, especialmente en casos de extrema violencia como el feminicidio.

Impacto Real y Próximos Pasos Investigativos

La captura de los dos implicados cumple parcialmente el objetivo de completar las detenciones en este caso, aunque las labores investigativas continúan activamente para esclarecer todos los detalles del crimen. Las autoridades mantienen la presión judicial y policial, asegurando que la justicia se aplique con rigor. Se espera que los responsables sean puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se dicten las medidas de aseguramiento correspondientes y se continúe con el proceso legal que lleve a la condena de los culpables.