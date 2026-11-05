Operación Iron 2.0 desarticula 11 bandas criminales en Cali con 100 detenciones

La Operación Iron 2.0 en Cali logró la captura de más de 100 individuos y la desarticulación de 11 estructuras criminales dedicadas a homicidios y extorsiones en el Valle del Cauca.

La Operación Iron 2.0, un megaoperativo de seguridad ejecutado en la madrugada del 5 de noviembre, resultó en la captura de más de 100 personas y la desarticulación de 11 estructuras criminales en Cali, Valle del Cauca. Este despliegue masivo fue llevado a cabo por 2.000 integrantes de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, marcando un hito significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en la región.

Despliegue táctico en tres municipios

La intervención abarcó ocho comunas de la capital vallecaucana, además de los municipios de Jamundí y Candelaria, tras dos años previos de preparación logística y operativa. Durante la madrugada, las autoridades realizaron 140 diligencias de registro y allanamiento, ejecutando capturas e intervenciones simultáneas en puntos estratégicos predeterminados para maximizar el impacto operativo.

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El procedimiento comenzó puntualmente a la 1:00 de la madrugada, momento en el cual las primeras unidades de control iniciaron su movimiento. El despliegue efectivo de las autoridades se completó 40 minutos después, permitiendo el acceso coordinado a los objetivos establecidos con anterioridad.

Los primeros resultados tangibles se hicieron públicos a las 2:40 a. m., cuando se reportaron 20 capturas iniciales en las zonas de mayor prioridad. Para las 3:25 a. m., la cifra acumulada de detenidos ya había ascendido a 70 personas, evidenciando la rapidez y eficiencia del operativo desplegado ese mismo día.

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Posiciones de las autoridades locales

Alejandro Eder, alcalde de Cali, celebró públicamente esta intervención masiva y la atribuyó a una estrategia de seguridad integral. El mandatario local aseguró que la operación se llevó a cabo en el marco de una coordinación estricta con el gobierno departamental encabezado por Abelardo de la Espriella.

Esta alianza entre la administración municipal y la entidad departamental busca asegurar recursos y apoyo logístico sostenido para mantener la presión sobre los actores ilegales que operan en la región. La comunicación oficial destaca la continuidad y el apoyo institucional como factores clave para el éxito de la operación.

Impacto real y próximos pasos

La Operación Iron se concentró principalmente en desmantelar estructuras criminales dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico en la capital vallecaucana. Estos delitos representan las principales fuentes de inseguridad que afectan directamente a la convivencia ciudadana en la zona urbana.

Un resultado de especial relevancia para la justicia fue la captura de los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija, ocurrido en julio. Este éxito operativo cierra una investigación que generó gran conmoción nacional y representa un paso firme hacia la administración de justicia para la familia de las víctimas.

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Las autoridades aseguraron que la Operación Iron continuará activa hasta lograr devolver la tranquilidad a los habitantes de Cali. El alcalde Eder enfatizó que ni IRON 1.0 ni esta segunda fase son el último golpe, prometiéndose continuar persiguiendo y desarticulando estructuras criminales para garantizar la seguridad pública a largo plazo.