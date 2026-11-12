Operación Mano de Hierro: 136 capturas y combate al narcotráfico en Bucaramanga

La Operación Mano de Hierro en Bucaramanga dejó 136 capturas y 70 allanamientos. El presidente Abelardo De La Espriella lideró este megaoperativo del BOSUR contra estructuras criminales en Santander el 12 de noviembre.

El presidente Abelardo De La Espriella lideró directamente la Operación Mano de Hierro en el área metropolitana de Bucaramanga durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, ejecutando un masivo despliegue de fuerzas públicas contra las redes criminales en Santander. Esta acción conjunta, centrada en la capital santandereana, arrojó un saldo de 136 capturas, 70 allanamientos y la incautación de más de 18 kilos de estupefacientes, armas y explosivos.

Resultados cuantitativos del operativo anti-crimen

Los resultados oficiales presentados por el jefe de Estado detallan una cifra histórica de intervenciones policiales y judiciales que buscan desmantelar las estructuras que operan en la región. Se registraron 12 armas de fuego incautadas, acompañadas de 430 cartuchos y 1.800 gramos de material explosivo, evidenciando el alto nivel de armamento que poseían los grupos delictivos.

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Además de la carga bélica, la operación logró la incautación de más de 4.640.000 pesos en efectivo, 27 celulares y la realización de la extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos. Estos activos representan el patrimonio de las organizaciones criminales que han sembrado miedo en la ciudad durante años, siendo desmanteladas mediante procesos legales firmes.

Actores clave y estrategias de seguridad urbana

El Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) fue la entidad central en la ejecución de este megaoperativo, contando con el apoyo técnico y operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Gaula. Esta articulación institucional permitió coordinar las labores de inteligencia y ejecución táctica en tiempo real, maximizando la efectividad de las acciones policiales.

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El despliegue incluyó sobrevuelos estratégicos con dos helicópteros de la Policía Nacional y unidades de inteligencia que rastrearon a las estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Entre las organizaciones objetivo se identificaron grupos conocidos como Los del Sur y Los de San Rafa, esta última vinculada a alias Pichi, quien se encuentra privado de la libertad desde hace varios años.

Impacto social y advertencia gubernamental

Habitantes del norte de la ciudad y sus alrededores reportaron desde la noche del miércoles un intenso movimiento aéreo que generó incertidumbre inicial, la cual se transformó en reconocimiento ante la claridad de los objetivos gubernamentales. El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta oficial en X para compartir un video de más de seis minutos, demostrando que el Estado retoma el control de las calles con fuerza y presencia tangible en cada barrio.

El mandatario emitió una advertencia directa a los delincuentes, asegurando que no tendrán escondite ni impunidad y que la ley se respetará en todo el territorio nacional. Con este gesto, el Gobierno reafirma su compromiso de convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro, garantizando que los BOSUR seguirán desplegándose sin importar la hora ni el lugar para erradicar la delincuencia organizada.