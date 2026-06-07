Operación militar detiene extracción ilícita de oro en Antioquia

El Ejército Nacional interfirió en cinco unidades de producción minera a cielo abierto en Valdivia, Antioquia, sinergizando con la marcación de equipos esenciales y reduciendo la producción de oro asociada al Clan del Golfo. La operación, ejecutada por el Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, implicó la destrucción de maquinaria y la pérdida de más de 73 millones de pesos en activos, evitando la extracción de an más de 15 000 gramos de oro al mes y salvaguardando el medio ambiente y la seguridad local.

En la zona rural del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia , el Ejército Nacional llevó a cabo una operación militar de gran magnitud cuyo objetivo principal fue impedir la extracción ilícita de oro en cinco unidades de producción minera a cielo abierto.

La intervención se desarrolló con la presencia de las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, que estaban adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Durante la operación, se localizaron y neutralizaron distintos equipos y piezas de maquinaria que eran esenciales para la actividad minadora clandestina.

Entre los elementos recuperados y inutilizados se encontraban una draga de tipo buzo, siete motores, cinco clasificadoras, cinco turbinas de succión, 90 galones de aerosoles de control de polvo de minería (ACPM) y una polea característica de este tipo de equipamiento. Las autoridades militares aclararon que las unidades intervenidas estaban vinculadas a la producción clandestina de oro que se relaciona con las economías ilegales del Clan del Golfo, un grupo armado organizado que ha sido implicado en redes de tráfico de metales preciosos en distintas regiones del país.

El despliegue de las fuerzas armadas tuvo como resultado la interrupción directa de la capacidad operativa de las instalaciones mineras, al retirar los componentes críticos que permiten la extracción y el procesamiento del mineral. Esta acción militar busca frenar la generación de ingresos ilícitos que alimentan la violencia y el deterioro ambiental que sufren las comunidades locales.

Según declaraciones del Ejército, el impacto económico de la operación fue superior a 73 millones de pesos, estimado en función de la pérdida de los equipos y la posición de los avituallamientos logísticos. Asimismo, se calculó que las unidades atacadas producían aproximadamente 15.000 gramos de oro al mes, cifra que se estima generaba amenazas a la seguridad de la zona comercial y a la protección de la fauna y flora local.

El bloqueo de esta cadena productiva no solo reduce el flujo de recursos que el Clan del Golfo utiliza para sus actividades armadas, sino que también disuade la explotación minera sin regulación en la región. La operación es parte de la estrategia militar continua contra las estructuras ilegales que comprometen tanto el medio ambiente como la estabilidad social en el norte del departamento de Antioquia.

En palabras del comandante que coordenó la acción, la intervención constituye un paso decisivo para restablecer la legalidad y la protección de la esfera minera en el territorio, además de servir como precedente para futuras operaciones que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento de las normas ambientales. El Ejército Nacional se ha comprometido a seguir debatiendo con las autoridades civiles los efectos y las posibles medidas de recuperación de la zona afectada, y a colaborar con los entes de protección ambiental para mitigar el impacto de las actividades ilícitas sobre la biodiversidad local.

A nivel comunitario, se han iniciado diálogos con organizaciones locales y líderes comunitarios con el fin de reforzar la vigilancia y establecer canales de denuncia que permitan detectar futuros intentos de explotación minera ilegal. De esta forma, la respuesta integral busca no sólo combatir la actividad del Clan del Golfo, sino también proteger los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Valdivia y cercanías





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