Operación Nehemías: Abatido Negro Perea, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la eliminación de Haminton Mosquera, alias Negro Perea, durante el bombardeo operativo en Tarazá.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció públicamente el resultado exitoso de la operación militar denominada Nehemías, ejecutada en la zona rural del municipio de Tarazá, ubicado al norte del departamento de Antioquia. Durante esta acción coercitiva lanzada por las autoridades colombianas, fuerzas especializadas atacaron una subestructura criminal vinculada al Clan del Golfo, logrando neutralizar a varios integrantes de la organización ilícita.

Muerte de Negro Perea y estructura criminal

Entre los objetivos eliminados se encuentra Haminton Mosquera, conocido por el alias Negro Perea, quien era identificado como uno de los diez cabecillas prioritarios que la Fuerza Pública tenía en su lista de búsqueda más urgente. El mandatario reveló en la plataforma X que este individuo era un subordinado directo de otro líder llamado alias Gonzalito, con quien compartía la responsabilidad de dirigir actividades delictivas de alta complejidad.

Also read Bombardeo deja ocho miembros del Clan del Golfo sin vida, entre ellos alias Negro Perea

Las autoridades confirmaron que el ataque dejó un saldo de al menos ocho presuntos miembros del Clan del Golfo fallecidos en el lugar. Además de Negro Perea, otras figuras clave de la organización fueron abatidas durante el despliegue táctico, lo que representa un golpe significativo contra la capacidad operativa de esta banda criminal en la región norte de Antioquia.

Historial delictivo y recompensas económicas

El prontuario criminal de Haminton Mosquera reflejaba una trayectoria delictiva que superaba los veinte años de actividad ilegal continua. Este largo historial incluía acusaciones graves por la ordenación de homicidios selectivos, desplazamientos forzados de comunidades vulnerables y ataques directos contra los miembros de la Fuerza Pública.

Advertisement

En particular, se señaló a este cabecilla como el responsable intelectual del asesinato de un patrullero ocurrido en Tarazá durante el año 2025. Por estas y otras conductas delictivas, el gobierno colombiano había establecido una recompensa económica de hasta dos mil dieciocho millones de pesos ($2.018 millones) para quienes proporcionaran información útil que llevara a su captura o neutralización.

Incautación de armamento y destrucción de campamentos

Tras la finalización del bombardeo, el equipo de seguridad nacional procedió a registrar el área afectada para asegurar la zona y recopilar evidencia forense. En este proceso de aseguramiento, las autoridades lograron incautar cinco fusiles de asalto, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y diversos equipos de comunicación utilizados para coordinar sus operaciones.

Además de los materiales bélicos, se procedió a la destrucción total de un campamento que la estructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez utilizaba para planificar y ejecutar sus actividades criminales. Esta infraestructura servía como punto de reunión y logística para los miembros de la banda, cuya eliminación busca desarticular la cadena de mando local.

Declaraciones del presidente y próximos pasos

El presidente Abelardo De La Espriella describió el resultado de la misión como una entrega de democracia mediante el uso de fuerza aérea, calificando el impacto de la bomba como equivalente a recibir un rayo o un vehículo sin frenos. Aseguró que los cuerpos de los combatientes abatidos fueron trasladados a la ciudad de Montería para someterlos a los procesos de identificación genética y legal correspondientes.

Advertisement

Este evento marca el octavo bombardeo autorizado directamente por el mandatario desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto. Las declaraciones oficiales enfatizan que la Ofensiva no se detendrá mientras existan líderes que asesinen, extorsionen y aterroricen a la población civil, advirtiendo a los cabecillas restantes que no tendrán escondites ni tranquilidad.