Operación Némesis: 109 capturados en masiva redada antidelitos en Cúcuta por el presidente Abelardo de la Espriella

La Fuerza Pública ejecutó la Operación Némesis en Cúcuta el 4 de noviembre. El presidente Abelardo de la Espriella anunció 109 capturas, 49 allanamientos y la desarticulación de redes del ELN.

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó personalmente la Operación Némesis, una masiva operación de seguridad que resultó en 109 capturas en la ciudad de Cúcuta hasta la mañana del miércoles 4 de noviembre. La Fuerza Pública, con el apoyo directo del Ejército, inició esta ofensiva policial a las 7:00 p.m. del martes anterior y continuó sus acciones durante la madrugada, impactando específicamente a ocho comunas de la capital nortesantandereana.

Mecanismo de despliegue policial y militar

Esta intervención conjunta desplegó a efectivos de la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros del Ejército Colombiano. Para garantizar el éxito de la estrategia, el Gobierno nacional activó su Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) en esa zona estratégica. El objetivo central es recuperar la tranquilidad de los habitantes mediante una ofensiva coordinada que busca desarticular las estructuras criminales que operan en el territorio.

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Identificación de líderes criminales y grupos armados

Los blancos de esta operación incluyen ocho estructuras delictivas con redes extendidas en 54 barrios, entre las cuales se destacan las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre los detenidos figura el sospechoso de alias Carevieja, investigado por incendiar la vivienda de unos ancianos tras negarse a reclutar a un niño de 12 años. También fue capturado Keller, presunto integrante del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, vinculado al atentado contra el CAI de Morichal el pasado 7 de diciembre.

Otros detenidos importantes incluyen a los sospechosos Camacho y Alejo, señalados de delitos de explotación sexual de menores de edad en la frontera con Venezuela. La policía identificó que las redes operativas son complejas y requieren una respuesta integral que combine la inteligencia policial con la fuerza militar para asegurar la desmovilización de estos grupos armados en la región fronteriza.

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Cifras precisas de incautaciones y detenciones

El balance oficial presentado por el mandatario nacional a las 4:45 de la madrugada arrojó 109 capturas, 49 allanamientos realizados en viviendas y negocios, y 32 expulsiones de extranjeros que residían ilegalmente en el país. En términos de material incautado, la fuerza pública recuperó 12 armas de fuego y 10 kilos de estupefacientes. Adicionalmente, se decomisaron $500 millones en mercancía que había sido previamente hurtada a comerciantes y ciudadanos de la ciudad.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a todos los capturados a una cárcel de máxima seguridad, aplicando el régimen carcelario más estricto disponible en el sistema penitenciario colombiano. Durante su visita al comando de la Policía, el jefe de Estado señaló el evidente estado de miedo de los detenidos, manifestando que esta medida busca garantizar la seguridad física del personal policial y evitar fugas o represalias futuras.

Esta estrategia de seguridad ya ha sido implementada exitosamente en otras ciudades principales como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, donde generó resultados significativos en la reducción de la tasa de criminalidad urbana. La Operación Némesis representa una continuación de estos esfuerzos coordinados, adaptados a las necesidades específicas de la región fronteriza que enfrenta desafíos únicos derivados de la actividad transnacional del crimen organizado.

Las autoridades nacionales mantienen el compromiso de extender estas operaciones hasta desmantelar por completo las estructuras criminales identificadas en los documentos de planificación revelados por el gobierno. La presencia continua de la fuerza pública en las comunas afectadas busca restablecer el orden público y devolver la confianza a los residentes de Cúcuta tras semanas de alta tensón social y delictiva.