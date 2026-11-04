Operación Némesis captura 109 personas en Cúcuta bajo supervisión presidencial

El presidente Abelardo De La Espriella supervisó la Operación Némesis en Cúcuta el 4 de noviembre, resultando en 109 capturas y la incautación de armas y estupefacientes.

En la madrugada del miércoles 4 de noviembre de 2026, las calles de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander fueron escenario de una masiva intervención de seguridad que dejó un saldo preliminar de 109 personas capturadas. Esta acción, conocida como la Operación Némesis, fue liderada directamente por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien afirmó estar al frente del despliegue de las fuerzas militares y policiales durante toda la noche. El objetivo central de esta ofensiva conjunta es desarticular diversas estructuras criminales que han operado con impunidad en la capital nortesantandereana, buscando restablecer el orden público en la región fronteriza.

Resultados preliminares de la Operación Némesis

Las cifras presentadas por la presidencia indican que las autoridades llevaron a cabo 49 allanamientos en distintas ubicaciones de la ciudad. Además de las 109 detenciones, el balance oficial reporta la expulsión de otras 32 personas, aunque el mandato no especificó las circunstancias legales exactas de estos procedimientos administrativos. La fuerza pública también incautó un arsenal significativo, incluyendo 12 armas de fuego y más de 10 kilos de estupefacientes, elementos clave para desmantelar las redes ilegales en la zona.

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El patrimonio recuperado por las autoridades durante estas intervenciones se valuó en aproximadamente 500 millones de pesos. Estas acciones están dirigidas específicamente contra estructuras vinculadas a delitos graves como homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. El jefe de Estado enfatizó que estas incautaciones son solo el comienzo de un esfuerzo sostenido para limpiar la región de la influencia criminal que la afectaba.

Compromiso presidencial y continuidad operativa

Abelardo De La Espriella utilizó sus redes sociales para reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana, declarando que no habrá tregua contra la criminalidad en la era de su administración. El mandatario señaló que las intervenciones militares y policiales continuarán en Cúcuta y en otras regiones afectadas, asegurando que los responsables de actividades ilegales han llegado al final de su impunidad. Su mensaje fue claro: no descansarán hasta devolver la tranquilidad a los habitantes de la ciudad y de todo el país.

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El presidente también agradeció públicamente el trabajo de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, destacando su valentía, disciplina y compromiso durante la noche y la madrugada de operaciones. Aseguró que tienen su total respaldo y el agradecimiento de la nación, calificando la actuación de los agentes como fundamental para proteger a los colombianos. Esta postura refleja una estrategia de mano dura que busca disuadir a los delincuentes mediante una presencia estatal inquebrantable.

Impacto en la seguridad de Cúcuta y próximos pasos

La Operación Némesis representa un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia organizada en Norte de Santander, una zona históricamente vulnerable al flujo de armas y drogas. Las autoridades esperan entregar información adicional sobre los resultados finales, incluyendo las identidades de los capturados y los detalles procesales de cada procedimiento. Este nivel de transparencia busca generar confianza en la población mientras se ejerce la autoridad estatal de manera efectiva.

La continuidad de estos operativos sugiere que las estrategias de seguridad se intensificarán en el mediano plazo. Con la recuperación de casi 500 millones de pesos en mercancía ilegal y la neutralización de 12 armas, el mensaje hacia los carteles y bandas es de desmantelamiento progresivo. La supervisión directa del presidente en el terreno subraya la prioridad que el gobierno actual otorga a la recuperación del control territorial en las fronteras.