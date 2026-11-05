Operación Némesis: El dispositivo antidrone de la Policía en Cúcuta y sus resultados

Abelardo De La Espriella detalla los resultados de la Operación Némesis en Cúcuta. Se explican el funcionamiento y la utilidad del dispositivo antidrone usado por la Policía para garantizar la seguridad.

El gobernador de Norte de Santander, Abelardo De La Espriella, ha destacado el despliegue de tecnología avanzada durante la Operación Némesis en Cúcuta, poniendo en el centro de la atención al dispositivo antidrone de la Policía Nacional. Este equipo, diseñado específicamente para interferir las señales de aeronaves no tripuladas, se ha convertido en una herramienta clave para neutralizar amenazas y garantizar la seguridad de la región fronteriza.

Eficacia del dispositivo antidrone policial

La tecnología instalada tiene como función principal detectar, interferir o neutralizar drones que puedan representar riesgos para los uniformados y la ciudadanía en general. Su capacidad operativa se centra en cortar la comunicación entre una aeronave y su operador, impidiendo así labores de vigilancia ilegal, transporte de explosivos o ataques contra objetivos terrestres.

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Según las especificaciones técnicas, el resultado de la interferencia depende directamente de las características del equipo utilizado y de los sistemas de navegación y contramedidas que posea la aeronave objetivo. Esta adaptación técnica permite a las fuerzas del orden actuar con precisión ante diferentes modelos de vehículos aéreos no tripulados.

Resultados operativos de la Operación Némesis

Abelardo De La Espriella informó que la ofensiva de la Fuerza Pública se desarrolló durante toda la noche y la madrugada, logrando un balance preliminar contundente a las 4:45 de la madrugada. Las cifras oficiales registran 109 capturas de individuos vinculados a la actividad delictiva en la zona.

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Además de las detenciones, las operaciones incluyeron 49 allanamientos de inmuebles y 32 expulsiones de personas identificadas como amenazas para la seguridad local. Estos datos reflejan el compromiso del gobierno departamental con la recuperación del control territorial y la devolución de la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.

Incautaciones y combate a estructuras criminales

Durante estas acciones, las autoridades lograron incautar 12 armas de fuego, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía valorada en $500 millones. Estas cifras subrayan la magnitud de la presencia criminal que se ha tratado de desarticular mediante esta estrategia integral.

El gobernador señaló que se está golpeando directamente estructuras vinculadas a homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. La declaración de Abelardo De La Espriella deja claro que no habrá tregua contra estos delitos, reafirmando la autoridad del Estado en la región.

Reconocimiento a la Fuerza Pública y próximos pasos

El mandatario expresó su gratitud y reconocimiento a los hombres y mujeres de la gloriosa Fuerza Pública, destacando su valentía, disciplina y compromiso durante la operación. Aseguró tener todo su respaldo oficial y el agradecimiento de la Patria por la labor desplegada en la frontera.

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La estrategia continúa bajo la premisa de que la delincuencia no tendrá descanso ni escondite, manteniendo la presión hasta devolver la seguridad plena a los colombianos. La integración de tecnología como el dispositivo antidrone marca un cambio en la capacidad de respuesta ante nuevas modalidades de amenaza.