La Operación Neptuno del 21 de noviembre redujo en un 25% la estructura armada del ELN en el Cauca, con múltiples detenciones y decomisos.

El Gobierno nacional confirmó que la Operación Neptuno se llevó a cabo el 21 de noviembre en el municipio de Albania, ubicado en el departamento del Cauca. Esta acción militar, dirigida específicamente contra el frente del ELN en el suroccidente colombiano, logró eliminar el 25 por ciento de los integrantes de esa estructura ilegal.

Estrategia militar y resultados cuantitativos

El presidente Gustavo Petro detalló que la operación golpeó de manera directa el componente armado y de seguridad del cabecilla conocido como alias Berta. Con este avance, el Ejecutivo indica que ha completado diez bombardeos estratégicos contra organizaciones armadas ilegales, los cuales se desarrollaron entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre.

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Durante el pronunciamiento oficial, se reportaron cifras concretas sobre el impacto en la estructura criminal. La operación logró incautar seis fusiles, un arma corta, 1.300 cartuchos, 41 proveedores y 14 artefactos explosivos. Estos decomisos representan un golpe significativo a la capacidad logística y operativa de la agrupación en la región.

Perfil de la organización y sus crímenes atribuidos

Según la información entregada por el Gobierno, al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN se le atribuyen 68 homicidios selectivos y 72 casos de reclutamiento de menores de edad. Además, se le imputan 55 extorsiones a ciudadanos y comerciantes de la zona.

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La estructura también fue señalada de incinerar seis tractocamiones en la vía Loboguerrero-Buenaventura. Este acto de destrucción de bienes y la amenaza constante han generado un clima de inseguridad que el Estado ha decidido atacar con operaciones de inteligencia y fuerza militar coordinadas.

Impacto nacional y estadísticas generales

Las cifras globales presentadas por el presidente reportaron un total de 1.455 afectaciones a integrantes de organizaciones armadas ilegales desde el inicio de la campaña. Entre estos resultados se incluyen 1.037 capturas y 158 muertos en el desarrollo de operaciones. Estos datos reflejan la intensidad del conflicto y los esfuerzos oficiales por desarticular las redes criminales.

En un recorte más específico de los últimos meses, se destacaron 357 afectaciones adicionales, entre las que figuran 291 capturas y 51 integrantes muertos. Estas acciones han permitido a las autoridades recuperar territorio y restablecer el estado de derecho en regiones históricamente disputadas por estos grupos.