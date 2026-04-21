Operación Relámpago: Desarticulada red de trata de personas en una acción coordinada entre tres países

Una rápida intervención policial internacional logra liberar a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual, tras la denuncia de una madre colombiana que alertó sobre el rapto de su hija en Francia.

La reciente desarticulación de una red transnacional de trata de personas ha puesto de manifiesto la eficacia de la cooperación internacional entre los cuerpos de seguridad de Colombia, España y Francia. Todo comenzó cuando una madre desesperada en Colombia acudió a las autoridades locales para denunciar la desaparición de su hija, sospechando que había caído en una peligrosa red de explotación sexual .

La joven, que vivía en una situación económica precaria y es madre de una niña pequeña, fue captada a través de plataformas digitales con la promesa engañosa de un empleo en el sector agrícola francés. Tras ser trasladada desde Medellín hasta Bogotá, la mujer partió hacia Europa bajo la supervisión de una captadora que se encargó de toda la logística del viaje, asegurando que los documentos estuvieran en regla para evitar sospechas durante los controles migratorios. Una vez que la víctima llegó a suelo europeo, el contacto inicial con su familia fue positivo, pero la situación cambió drásticamente en cuestión de días. Las comunicaciones se volvieron escasas y vigiladas. En los breves momentos en que lograba eludir el control de su captora, la joven logró enviar mensajes desesperados a su madre, revelando que le habían arrebatado su pasaporte y cualquier documento de identidad, que se encontraba privada de libertad y que estaba siendo forzada a ejercer la prostitución contra su voluntad. La rápida intervención de la Policía colombiana, que mantuvo un canal directo con la joven a través de una aplicación de mensajería, permitió alertar a la Policía Nacional de España. Gracias a este enlace, se activaron los protocolos de cooperación internacional, involucrando a los oficiales de enlace en Francia, lo cual fue determinante para localizar a la víctima en tiempo real mientras era trasladada de una ciudad a otra para seguir siendo explotada. La operación, denominada acertadamente Relámpago, culminó en la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu. Allí, las unidades policiales francesas irrumpieron en un domicilio donde rescataron a cuatro mujeres, incluyendo a la joven que dio la voz de alarma. En el mismo lugar se procedió a la detención de la mujer encargada de supervisar a las víctimas. Esta persona no solo ejercía un control directo sobre las mujeres, sino que también gestionaba la publicación de anuncios en sitios web para la oferta de servicios sexuales. Las investigaciones posteriores han arrojado que la detenida operaba bajo la dirección de su esposo y su hijo, quienes permanecen en Colombia. El periplo de las víctimas comenzó en febrero de 2026, pasando por ciudades como París, Angers, Belfort y Bourg-en-Bresse antes de ser interceptadas. Este caso subraya la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas ante las redes de trata y la importancia vital de la colaboración policial global para salvar vidas y desmantelar organizaciones criminales complejas





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