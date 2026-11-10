Operación Rescate: Gobierno de Colombia anuncia recorte del gasto de un punto del PIB

El ministro Miguel Gómez anunció la Operación Rescate con un recorte del gasto equivalente a un punto del PIB, pero hay cuestionamientos por sus cifras.

El Gobierno colombiano anunció la Operación Rescate, un paquete de medidas para reducir el gasto público y ajustar las finanzas del Estado en medio de la discusión de la Ley de Rescate Económico. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que la administración comenzará por recortar sus propios gastos y planteó un ajuste equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB). El anuncio fue publicado por el funcionario en su cuenta de X.

Las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda ya generan cuestionamientos desde el Congreso y desde organizaciones de la sociedad civil. La congresista del Centro Democrático María Clara Posada advirtió inconsistencias entre los cálculos de la exposición de motivos de la reforma tributaria radicada en el Congreso y los divulgados posteriormente por el ministro.

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Medidas de recorte del gasto público

La Operación Rescate contempla ahorros por reducción de gastos de funcionamiento, disminución de la nómina estatal, recorte de contratos por prestación de servicios y venta de activos improductivos. Según Miguel Gómez, la propuesta busca reducir los gastos del Estado y generar ahorros mediante varias medidas.

El paquete contempla inicialmente $8 billones menos en gastos de funcionamiento y transferencias sin control. A esto se sumarían otros $11 billones mediante una reducción del 20% en los gastos de personal, mientras que el plan también establece una disminución de $4 billones en burocracia. El Gobierno además prevé un recorte del 50% en los contratos por prestación de servicios.

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El Gobierno espera obtener más de $4 billones mediante la venta de activos improductivos. Asimismo, el Ministerio de Hacienda propone limitar el crecimiento de las compras estatales a la inflación entre 2027 y 2030, lo que significa que las adquisiciones del sector público no podrían aumentar por encima de la variación de los precios durante ese periodo.

Miguel Gómez también anunció restricciones a los gastos que calificó como privilegios y derroche, entre ellos viáticos, viajes, vehículos oficiales, festejos y publicidad institucional. El proyecto contempla además solicitar facultades para fusionar o suprimir entidades estatales que el Gobierno considere innecesarias.

Cifras cuestionadas por María Clara Posada

La congresista María Clara Posada señaló diferencias entre los cálculos presentados por el Gobierno sobre el ahorro que produciría la reducción del 20% de la nómina de las entidades públicas nacionales. Según Posada, la exposición de motivos del proyecto de ley estima que esa medida generaría un ahorro de $9,8 billones en 2028.

En el video publicado posteriormente, el Ministerio de Hacienda señaló que el recorte permitiría ahorrar $11 billones. Para María Clara Posada, ninguna de las dos cifras coincide con los costos actuales de las plantas de personal que el Gobierno tendría capacidad de modificar.

La congresista indicó que la nómina de la rama ejecutiva, sin incluir el sector Defensa, costaría $15,6 billones en 2027. En ese escenario, una reducción del 20% representaría un ahorro de aproximadamente $3,1 billones. A ese cálculo, Posada agregó los gastos de personal de los órganos de control, el Congreso y la Registraduría, cuyas plantas cuestan en conjunto $5 billones, y señaló que una reducción de la misma proporción permitiría liberar otros $1 billón.

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Posición de Camilo Guzmán sobre el ajuste fiscal

Camilo Guzmán, de la dirección de Libertank, consideró relevante que, por primera vez, el Gobierno le ponga una cifra concreta al recorte del gasto público. Sin embargo, Guzmán advirtió que el ahorro anunciado representa apenas una cuarta parte del ajuste fiscal que se busca alcanzar.

Según Camilo Guzmán, el resto del ajuste recaería sobre los contribuyentes mediante mayores impuestos. Guzmán afirmó que el recorte será del orden del 1% del PIB, que es una cuarta parte del ajuste, y que las otras tres partes las pondrían los colombianos con más impuestos.

Su comentario pone sobre la mesa uno de los principales puntos de discusión de la Ley de Rescate Económico: la distribución del esfuerzo fiscal entre el Estado y los ciudadanos. Mientras el Gobierno plantea reducir el gasto público, también busca obtener recursos adicionales a través de cambios tributarios.

Impacto fiscal y próximos pasos del proyecto

El Gobierno sostiene que la Operación Rescate busca reducir la burocracia y los gastos que considera prescindibles, al tiempo que promueve una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Los cambios dependerán de la tramitación de la Ley de Rescate Económico en el Congreso, donde ya fue radicada la reforma tributaria.

Los próximos pasos incluyen el debate sobre las cifras de ahorro en la nómina, la solicitud de facultades para fusionar o suprimir entidades y la discusión sobre la venta de activos improductivos. Hasta ahora, las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y las observaciones de la congresista María Clara Posada siguen sin coincidir en el ahorro de la nómina estatal.