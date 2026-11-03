Operación Talero desbarata red de falsificación de dólares en Sopetrán con incautación de 601.777 dólares

Las autoridades colombianas incautaron 601.777 dólares falsos en Sopetrán, Antioquia. Cuatro detenidos y maquinaria fueron registrados en la operación Talero contra la falsificación monetaria.

Las autoridades colombianas realizaron una importante intervención en la ruralidad del municipio antioqueño de Sopetrán, logrando incautar más de 600.000 dólares falsos que fueron impresos en una finca oculta. Esta acción, parte de la operación policial bautizada como Talero, interrumpió una sofisticada estructura dedicada a la manufactura y distribución de moneda extranjera fraudulenta. La intervención fue liderada conjuntamente por la Dirección de Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que han estado a cargo de la investigación durante varios meses.

Durante el procedimiento, los agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía lograron capturar a cuatro personas que tenían en su posesión un total de 601.777 dólares falsos. Estos billetes, de alta calidad similar a los fabricados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, iban a ser camuflados en el mercado para ser utilizados como dinero legal. La precisión en la falsificación se debe a que los capturados contaban con habilidades específicas en artes gráficas y experiencia profesional en litografía, Oficios que ejercían previamente en la ciudad de Medellín antes de dedicarse a este delito.

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Para llevar a cabo esta operación criminal, los sujetos aprovecharon su conocimiento técnico para adquirir maquinaria industrial y materiales de impresión sin despertar sospechas entre las autoridades competentes. De manera discreta, lograron montar una imprenta industrial en la zona rural de Sopetrán, donde producían tanto billetes locales como extranjeros. Los detenidos utilizaron sus contactos y habilidades técnicas para obtener los insumos necesarios, como tintas especiales y papelería específica, con los cuales mantenían la producción constante de la moneda falsa antes de su distribución.

La estrategia de distribución empleada por la banda implicaba el uso de rutas de transporte público para mover el dinero falsificado hacia diferentes regiones del país. Tras organizar las monedas por distintas denominaciones, recurrieron a personas de su total confianza para que se movilizaran por rutas intermunicipales. La lógica operativa consistía en distribuir inicialmente los billetes en bajas denominaciones con el fin de evadir cualquier accionar legal inicial, para luego ingresarlos gradualmente al sistema económico a través de establecimientos comerciales y casas de cambio una vez llegados a sus destinos finales.

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El desmantelamiento de esta estructura criminal requirió la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento, realizadas tanto en Sopetrán como en Medellín. Además de la vasta cantidad de moneda falsa, las fuerzas del orden incautaron dos armas de fuego, dos armas traumáticas, cinco teléfonos celulares y tres computadores portátiles que respaldaban las actividades delictivas. Las autoridades también procedieron a la destrucción inmediata de toda la maquinaria utilizada para la fabricación de los billetes, asegurando que la infraestructura para la falsificación dejara de existir de manera definitiva.

A partir de las evidencias recolectadas y las incautaciones realizadas, las autoridades están avanzando en las investigaciones complementarias para establecer la identidad de los compradores y distribuidores que estarían vinculados con esta estructura criminal. Se busca determinar el alcance total de las operaciones realizadas en las diversas regiones del país a donde llevaron estos billetes fraudulentos. El objetivo es trazar la cadena de suministro y entender cómo se distribuyeron estos fondos en el mercado formal durante el tiempo que la operación permaneció activa.

Las cuatro personas detenidas en el marco de esta operación judicial serán procesadas penalmente por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía General de la Nación continúa con los pasos procesales correspondientes para fortalecer el caso y garantizar que los implicados rindan cuentas por la afectación al sistema financiero y económico del país.