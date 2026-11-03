Operación Urano: 22 detenidos por hurto de hidrocarburos en cinco departamentos

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano aprehendió a 22 personas por su vinculación con la red ilegal de hidrocarburos en cinco departamentos.

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano llevó a cabo una significativa operación de seguridad que resultó en la aprehensión de 22 personas. Estas detenciones están vinculadas a una red criminal dedicada al apoderamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. El operativo se ejecutó en cinco departamentos distintos del territorio nacional. La acción logró capturar a individuos en diferentes niveles de la estructura delictiva. Desde los instaladores de válvulas hasta los encargados de la venta final.

Cobertura Operativa Multidepartamental

Las capturas abarcaron a todos los eslabones de la cadena de suministro ilegal. Según las declaraciones oficiales de las Fuerzas Militares, el procedimiento fue minucioso. Afectaron a quienes instalaban las válvulas, a quienes vigilaban las entradas y a los transportistas. También se detuvo a quienes comercializaban el combustible robado en el mercado negro. La autoridad militar enfatizó que no solo se buscaba detener la extracción directa. Se pretendía intervenir toda la logística que permitía movilizar el recurso. El objetivo final fue cortar las vías hacia su comercialización ilegal en zonas urbanas.

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Participación de Unidades Militares y Policiales

El procedimiento se desarrolló en el marco de la Campaña Militar y Policial Urano. Antes del asalto, hubo un intenso proceso investigativo por parte de la Policía Nacional. La Sijín y el GOES-H tuvieron una participación activa en la fase de inteligencia. La operación contó con la coordinación de la Primera División del Ejército. La Décima Brigada y el Gaula Cesar también respaldaron la maniobra. El Batallón Energético Vial Número 3 contribuyó con capacidades especializadas. Esta alianza interinstitucional permitió una respuesta integral y efectiva ante la amenaza.

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Impacto Ambiental y Contexto de la Fuerza

Las autoridades advirtieron sobre las graves consecuencias ambientales de estas prácticas delictivas. La Fuerza de Tarea Conjunta Urano se encuentra en una ofensiva continua contra estos criminales. Se busca penalizar la actividad económica ilícita y el daño ecológico al país. Esta intervención se dio casi un mes después de la activación formal de la fuerza. La unidad inició operaciones el 5 de octubre en la ciudad de Valledupar. El Ministerio de Defensa creó esta estructura para combatir el hurto sistemático de hidrocarburos. Su misión incluye proteger la infraestructura energética nacional de manera permanente.

Estrategia del Presidente y Estructura de la Unidad

La unidad integra capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Opera en articulación estrecha con la Policía Nacional y la Fiscalía General. Durante su presentación oficial, el presidente Abelardo de la Espriella planteó la estrategia. Indicó que se debe perseguir a todos los responsables que se benefician de este negocio. La orden fue seguir estrictamente la ruta del dinero ilegal. El objetivo anunciado fue intervenir el funcionamiento de toda la cadena ilegal. Las autoridades buscan desmantelar completamente la estructura organizativa. La meta es lograr un impacto estructural y no solo capturas puntuales.