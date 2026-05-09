OPAIN S.A., operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, se pronunció tras publicaciones relacionadas con una visita adelantada por el Ministerio del Trabajo a la compañía.de sustento jurídico, debido a que, según su versión, la autoridad laboral no ha emitido conclusión alguna frente a la compañía.

Operador del aeropuerto El Dorado habló tras inspección del Mintrabajo por presuntas jornadas laborales extensas OPAIN S.A. , operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, se pronunció tras publicaciones relacionadas con una visita adelantada por el Ministerio del Trabajo a la compañía.de sustento jurídico, debido a que, según su versión, la autoridad laboral no ha emitido conclusión alguna frente a la compañía.

Pese a su dominio en encuestas, la izquierda aún no tendría asegurada la Casa de Nariño en las próximas elecciones. El pronunciamiento se conoce en medio de publicaciones sobre una inspección relacionada con condiciones laborales en el operador del aeropuerto El Dorado.

Sin embargo, en su comunicación oficial, Opainuna decisión de fondo, ni formulación de cargos, ni sanción administrativa derivada de la diligencia adelantada por la autoridad laboral.con las autoridades competentes dentro del marco institucional y legal correspondiente. Según el comunicado, la compañía mantendrá su disposición para atender los requerimientos que sean formulados por las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control en materia laboral.con el cumplimiento de la normativa laboral, el respeto por la libertad sindical, el bienestar de sus trabajadores y la operación segura del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Estos puntos fueron incluidos por la compañía como parte de su posición frente a la visita del Ministerio del Trabajo. La comunicación fue emitida en Bogotá el 8 de mayo de 2026 y estuvo dirigida a la opinión pública. En el texto, la empresaadicionales de la autoridad laboral ni sobre la apertura de procesos administrativos en su contra.

Su postura se concentró en aclarar el alcance de la diligencia y en negar la existencia de sanciones o cargos.de los inspectores y que seguirá colaborando con las autoridades, mientras no exista una conclusión oficial frente a los hechos revisados en la diligencia. Paloma Valencia promete bajar hasta 50% las facturas de energía en la Costa Caribe desde su primer día de gobiernoPese a su dominio en encuestas, la izquierda aún no tendría asegurada la Casa de Nariño en las próximas elecciones.

Video | Tragedia en el Aeropuerto de Denver: Avión de Frontier Airlines atropella a un peatón en plena pista de despegu





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Operador Del Aeropuerto El Dorado Inspección Del Mintrabajo Jornadas Laborales Extensas Casa De Nariño Elecciones Paloma Valencia Energía En La Costa Caribe Avión De Frontier Airlines Tragedia En El Aeropuerto De Denver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mintrabajo impulsa formalización de más de 1.700 empleos en el Hospital del San José de PopayánLa primera etapa priorizará 250 trabajadores asistenciales con reconocimiento de años de servicio.

Read more »

Mintrabajo detectó jornadas laborales superiores a 42 horas durante inspección a operador de aeropuerto El DoradoLa visita contó con participación de representantes de la empresa y delegados de organizaciones sindicales.

Read more »

MinTrabajo revela presuntas anomalías laborales en aeropuerto El DoradoEl operativo del Ministerio abrió cuestionamientos sobre las condiciones laborales dentro de la terminal aérea.

Read more »

Opaín y el Ministerio de Trabajo chocan tras una inspección por supuestos abusos laborales en El DoradoLa agencia gubernamental dijo que había jornadas laborales que superaban las normativas. El concesionario denunció violación al debido proceso.

Read more »