Operativo antinarcóticos en Bucaramanga contra Las del Sur y San Rafa

Autoridades colombianas desarticularon redes criminales en Bucaramanga el 12 de noviembre, incluyendo alias Pichi y nexos con el Clan del Golfo y el ELN.

Un extenso operativo de seguridad se llevó a cabo durante la madrugada del jueves 12 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, bajo la estricta coordinación del presidente Abelardo de la Espriella. Este despliegue institucional concentró sus esfuerzos en el sector norte de la capital santandereana, utilizando recursos aéreos como dos helicópteros de la Policía Nacional para facilitar las intervenciones terrestres. La acción conjunta reunió a unidades especializadas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Unidad de Acciones Especiales (Gaula). El objetivo central fue desmantelar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, marcando un paso firme en la estrategia gubernamental actual.

Desarticulación de organizaciones criminales en el norte

Las intervenciones policiales y militares se dirigieron específicamente hacia organizaciones señalizadas como Los del Sur y San Rafa. La estructura criminal San Rafa presenta conexiones directas con el alias Pichi, un delincuente de alto perfil que se encuentra privado de la libertad desde hace varios años. Además, las autoridades identificaron nexos con grupos de alcance nacional e internacional, incluyendo el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas alianzas representan una amenaza significativa para la seguridad pública regional y han sido el foco principal de la inteligencia policial en las últimas semanas.

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Estrategia gubernamental y participación institucional

El presidente Abelardo de la Espriella ha impulsado una estrategia de seguridad integral para combatir las redes delincuenciales que operan en diversas regiones del país. Esta movilización de fuerzas buscó no solo intervenir las estructuras criminales, sino también sus redes de apoyo y actividades ilegales asociadas. La colaboración entre el CTI, el Ejército y la Gaula permite una investigación profunda y un despliegue táctico efectivo. Se espera que las autoridades emitan un balance oficial en las próximas horas, detallando las capturas realizadas, los elementos incautados y el impacto preciso sobre las organizaciones afectadas por este despliegue coordinado.

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Expulsión masiva de ciudadanos venezolanos

Paralelamente a la acción contra el crimen organizado, la Alcaldía de Bucaramanga ejecutó un procedimiento de expulsión de 71 ciudadanos venezolanos durante la misma madrugada del jueves 12 de noviembre. Este operativo contó con la coordinación de Migración Colombia y la Policía Nacional, respondiendo a infracciones acumuladas por estos individuos. Los ciudadanos expulsados presentaban más de 1.520 anotaciones por comportamientos delictivos, incluyendo porte de armas blancas, transporte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y participación en minería ilegal. La presencia del Ejército y otras unidades de la Fuerza Pública garantizó el cumplimiento de la ley en esta acción.

Récord de expulsiones y cifras oficiales del alcalde

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que este nuevo procedimiento eleva el total de ciudadanos extranjeros expulsados de la ciudad a más de 230 durante el año 2026. Esta cifra representa un récord histórico para el año calendario en la administración local. Portilla calificó estas medidas como necesarias para mantener el orden público y la seguridad ciudadana. La coordinación con Migración Colombia y la Policía Nacional demuestra una postura firme frente a la criminalidad transnacional y las infracciones recurrentes que afectan la convivencia social en la región santandereana.