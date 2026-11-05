Operativo bilateral desmantela red de trata en Medellín hacia España

La Policía de Colombia y España capturaron a dos personas que usaban un salón de belleza en Medellín para captar víctimas y enviarlas a explotación sexual en Europa mediante falsas ofertas laborales.

Las fuerzas policiales de Colombia y España lograron desmantelar una red transnacional de trata de personas que operaba bajo la fachada de un salón de belleza en Medellín. En el marco de este operativo conjunto, ejecutado con la colaboración de Interpol y la organización Our Rescue, se realizaron las detenciones de dos individuos clave implicados en la explotación sexual de mujeres hacia el continente europeo.

Mecanismo de Captación Mediante Fachada Laboral

La estructura criminal utilizaba un establecimiento estético en la capital antioqueña como centro de reclutamiento y perfilamiento de víctimas. La mujer detenida, identificada en los informes como Ana o Ana María, era la figura central que facilitaba el contacto inicial con las posibles víctimas. Mientras realizaba labores estéticas, ofrecía supuestas oportunidades de empleo en Europa, prometiéndoles roles como modelos, bartenders, niñeras o damas de compañía.

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Este mecanismo de engaño se sustentaba en la promesa de ingresos atractivos y la garantía absoluta de que no existiría ningún tipo de contacto sexual durante el periodo laboral. Las presuntas captadoras buscaban específicamente mujeres que cumplieran con estándares de belleza determinados por los explotadores en el extranjero. Una vez que las víctimas aceptaban el engaño, eran transportadas a España, donde se les confiscaban los documentos de viaje y pasaportes para asegurar su impotencia legal y física.

Roles Específicos de los Detenidos en la Red

Andrés Felipe Zapata Villa, alias Zapata, fue identificado como el responsable de la financiación y la logística de esta operación criminal. Sus funciones incluían la adquisición de los tiquetes aéreos, la reserva de alojamientos hoteleros y la coordinación de los puntos de enlace en Europa para recibir a las mujeres una vez llegadas a destino. Esta división de tareas permitió que la red operara con mayor discreción y eficiencia en el tráfico de personas.

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La colaboración internacional fue determinante para rastrear la ruta de las víctimas y coordinar las intervenciones en ambos países. Interpol y la organización Our Rescue aportaron inteligencia crítica que permitió validar la existencia de la estructura y proteger a las potenciales víctimas que aún estaban en proceso de ser trasladadas. Los cargos imputados a los capturados incluyen el delito de trata de personas a nivel transnacional, una figura legal que reconoce la gravedad del cruce de fronteras con fines de explotación.

Explotación Sexual y Restricciones en el Destino

Al llegar a España, las mujeres eran sometidas a jornadas prolongadas de explotación sexual sin horarios definidos ni días de descanso. Los victimarios imponían condiciones severas que incluían la restricción total de la comunicación con sus familias y la limitación estricta de sus salidas. Estas tácticas de aislamiento tenían como objetivo mantener a las víctimas en un estado de vulnerabilidad constante y miedo, asegurando su obediencia.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron incautar más de 200 millones de pesos colombianos. Esta suma de dinero estaba destinada específicamente a cubrir los gastos de transporte y logística necesarios para mover a las víctimas hacia Europa. La confiscación de estos fondos representa un golpe significativo a la capacidad operativa inmediata de la red, aunque las investigaciones continúan para identificar a otros posibles miembros.

Llamado Oficial a la Ciudadanía y Prevención

Desde la Policía Nacional de Colombia se ha emitido un llamado urgente a la población, especialmente a las mujeres, para permanecer alerta ante ofertas laborales sospechosas que prometen empleos en el extranjero con beneficios inmejorables. Cualquier movimiento o comunicación que parezca vinculado con redes de trata debe ser reportado inmediatamente a las autoridades competentes para prevenir futuros crímenes.

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Las autoridades han habilitado canales específicos para la recepción de información y denuncias. La población puede comunicarse a la línea de emergencia 123 o utilizar la línea gratuita contra la trata de personas al 018000 522020. Estas herramientas son vitales para la prevención y la intervención temprana en casos de explotación y tráfico de personas, reforzando la seguridad ciudadana frente a este tipo de delitos transnacionales.