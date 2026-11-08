Operativo contra banda Los Mimos en Tolima por robos y secuestros a transportistas

La Fiscalía desmanteló la estructura criminal Los Mimos en Tolima. Capturaron a 10 miembros que usaban retenes falsos para secuestrar y robar a choferes de carga, obteniendo más de 1.300 millones de pesos.

Las autoridades judiciales y policiales en Colombia han desmantelado una estructura criminal especializada en el cobro de vacunas y el secuestro exprés de transportadores de carga. El grupo, conocido bajo el nombre de Los Mimos , operaba en el departamento del Tolima utilizando una sofisticada metodología que incluía la instalación de retenes viales falsos. Estos operativos ilegales, diseñados para intimidar y atrapar a los conductores, han sido la causa de más de cinco incidentes documentados entre agosto de 2024 y marzo de 2026.

Metodología delictiva y uso de tecnología

La banda empleaba una combinación de elementos visuales y tecnológicos para ejecutar sus crímenes. Utilizaban conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego para crear la apariencia de una autoridad legítima o un obstáculo vial inminente. Esta fachada permitía a los delincentes detener a los camiones de carga en corredores viales estratégicos sin despertar sospechas inmediatas. Una vez detenidas las unidades, el objetivo era aislar a los conductores para proceder con el robo y la restricción de su libertad.

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Un componente clave de su operación era el uso de inhibidores de señal. Estos dispositivos electrónicos bloqueaban los sistemas de posicionamiento global (GPS) de los vehículos y los teléfonos móviles de las víctimas. Esta medida técnica impedía que las fuerzas de seguridad o los familiares de los afectados pudieran rastrear la ubicación de los autos secuestrados o identificar dónde se encontraban los retenidos, facilitando así la evasión de la justicia.

Cobro económico y destino de las piezas

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación indican que el monto total de los hurtos cometidos por este grupo superó la cifra de 1.300 millones de pesos colombianos. Más allá del dinero en efectivo, la banda se apropiaba de las mercancías transportadas y de los propios automotores. Los vehículos capturados no se conservaban; eran desmantelados sistemáticamente. Las autopartes resultantes del proceso de desguace eran comercializadas en Bogotá, generando una cadena de lucro adicional que distanciaba la evidencia de la escena del crimen original.

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La gravedad de los hechos radica en la violencia inherente al método. Los conductores no solo perdían sus bienes, sino que eran sometidos a secuestro. Eran trasladados a zonas boscosas remotas, donde permanecían privados de su libertad. Durante este tiempo, la banda les arrebataba todas sus pertenencias personales. La integración del delito de secuestro simple junto con el hurto calificado eleva significativamente la responsabilidad penal de los integrantes capturados.

Identificación de cabecillas y arrestos

La investigación permitió identificar y capturar a diez integrantes señalados de la estructura criminal. Entre ellos se encuentra Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, conocido por el alias de Vacatuca, quien es considerado el cabecilla principal de la organización. Asimismo, fue detenido William Arnulfo Matiz Díaz, alias Lápiz, figura clave encargada de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y gestionar las actividades posteriores a los hurtos, actuando como un enlace operativo esencial para el grupo.

Los demás miembros capturados asumían roles específicos dentro de la jerarquía delictiva. Sus funciones incluían la identificación previa de las víctimas potenciales, la ejecución directa de los secuestros, la apropiación de los bienes incautados y la facilitación logística para el desguace de los vehículos. Esta división de tareas permitía a la banda operar con eficiencia y reducir el riesgo de ser interceptados durante la fase inicial del delito.

Procesamiento legal y medidas cautelares

Una fiscal de la Seccional Tolima imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple contra los detenidos. A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos presentados en su contra, el juez de control de garantías decidió implementar medidas de aseguramiento. Ocho de los implicados serán recluidos en centros penitenciarios, mientras que dos de ellos estarán bajo arresto domiciliario en sus lugares de residencia.

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Un caso específico documentado ocurrió el 7 de agosto de 2024, en la vía que conecta Neiva con Castilla, específicamente a la altura del municipio de Natagaima. En este incidente, un conductor y su hijo menor de edad fueron retenidos durante un periodo de tres horas. Durante ese tiempo, se les arrebataron artículos de valor y el vehículo de transporte. Este caso sirve como ejemplo claro de la vulnerabilidad a la que estaban expuestos los transportistas en la región.

Impacto en la seguridad vial regional

La captura de este grupo representa un hito en la seguridad de los corredores logísticos del Tolima. Los transportadores de carga han expresado su miedo a ser intimidados y trasladados a zonas alejadas, lo que afecta la confianza en la ruta. Las autoridades continúan monitoreando la situación para evitar que nuevos grupos rellenen el vacío de poder dejado por Los Mimos y para asegurar que la justicia sea aplicada con rigor ante los crímenes cometidos contra la clase trabajadora del transporte.