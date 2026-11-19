El presidente Abelardo De La Espriella reveló la captura de 26 presuntos miembros del Clan del Golfo en tres departamentos del Caribe colombiano durante una operación conjunta de la Armada y la Policía.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el jueves 19 de noviembre la desarticulación parcial de redes criminales en el Caribe colombiano, específicamente en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. La operación, liderada por la Armada Nacional en coordinación con la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, resultó en la captura de 26 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Entre los detenidos se identificaron cinco cabecillas señalados como figuras clave de estas organizaciones delictivas.

Desglose de Capturas y Estructuras Criminales

De los 26 individuos capturados, 15 pertenecerían a la subestructura liderada por Nicolás Antonio Urango Reyes, mientras que los otros 11 estarían vinculados a una red dedicada al narcotráfico y al transporte de armas y municiones. La operación no solo se centró en la detención masiva, sino en la identificación jerárquica de los cabecillas para facilitar el debilitamiento estructural del grupo criminal en la región. Esta estrategia busca impactar directamente en la capacidad operativa y logística de las bandas que operan en la costa.

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Identificación de Cabecillas Clave

Uno de los detenidos más relevantes es un hombre conocido como alias Kikilo o Kitico, quien es señalado como coordinador logístico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Según la información proporcionada por el mandatario, este individuo era el encargado de articular el abastecimiento, movilizar material de guerra y apoyar el componente armado en la zona de los Montes de María. Su captura representa un golpe significativo a la capacidad de reacción y reabastecimiento de la banda en territorio santandereano y costeño.

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Declaraciones del Presidente y Estrategia Gubernamental

El presidente Abelardo De La Espriella calificó el operativo como un golpe directo a las estructuras del Clan del Golfo en el Caribe, afirmando que las autoridades buscan debilitarlas desde su organización interna. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que su Gobierno no permitirá que estos grupos continúen extorsionando a la población ni financiando actividades criminales en los territorios. Sus declaraciones enfatizaron una postura de cero tolerancia hacia la delincuencia organizada.

Compromiso Continuo contra la Delincuencia

En su publicación final, De La Espriella concluyó con un mensaje rotundo sobre la persistencia de las fuerzas del orden: "¡Los vamos a perseguir hasta acabar con el último de ustedes!". Este anuncio no solo refleja la satisfacción por los resultados inmediatos de la operación del 19 de noviembre, sino que también establece un precedente de vigilancia constante y acción coordinada entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado para desmantelar las redes criminales en todo el país.