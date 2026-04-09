Operativo contra el Clan del Golfo en Sonsón: Tensión y preocupación en La Danta

Un operativo de la Fuerza Pública en el corregimiento de La Danta, Sonsón, Antioquia, contra el Clan del Golfo genera incertidumbre y reportes de disparos en la zona. Residentes se confinan por temor y las autoridades investigan posibles bajas de importantes cabecillas.

En las últimas horas, el corregimiento de La Danta, en el municipio de Sonsón , Antioquia , se ha convertido en el epicentro de un gigantesco operativo liderado por un grupo especial de la Fuerza Pública . Este equipo, proveniente de Bogotá, llegó al Oriente antioqueño con el objetivo de asestar un golpe significativo contra el Clan del Golfo, una organización criminal que opera en la región.

El despliegue de las autoridades generó incertidumbre y preocupación entre los habitantes de la zona rural, quienes se vieron sorprendidos por la magnitud del operativo y las acciones emprendidas.\La situación más alarmante se registró en la vereda San Rafael, donde la comunidad reportó intensos disparos que se prolongaron durante varias horas. Aproximadamente 40 familias, temiendo por su seguridad ante la posibilidad de enfrentamientos armados, optaron por confinarse en sus hogares, buscando refugio ante la violencia. La desesperación y el miedo se apoderaron de los residentes, como lo demuestra el testimonio de una de las afectadas, quien relató a sus familiares: “Se están dando candela, mamá, se están dando candela, estamos metidos debajo de la cama, madre.” Este desgarrador relato refleja la angustia y la zozobra que experimentaron los habitantes de la zona durante el operativo.\A la espera de un informe oficial por parte de las autoridades competentes, que permita esclarecer los detalles y resultados del operativo que alteró la tranquilidad del municipio de Sonsón, la Alcaldía local también se encuentra investigando la situación. El objetivo es determinar si se produjeron daños materiales a causa de las detonaciones reportadas, incluyendo presuntos bombardeos por parte de la Fuerza Pública. De hecho, la supuesta utilización de explosivos habría resultado en lesiones leves para dos campesinos, según informó el concejal de Sonsón, Celín Gómez, a Blu Radio. “En el momento solamente pudieron bajar dos campesinos de allá que venían del trabajo. Venían por ese lado, subiendo ya al caserío de San Rafael, y quedaron afectados por una bomba. No de gravedad, pero sí están muy aturdidos”, explicó el concejal. A esta hora, y según información confirmada por Blu Radio, las autoridades están investigando la posible baja de un importante cabecilla del Clan del Golfo, quien, al parecer, era uno de los objetivos principales del operativo en esta zona estratégica que limita entre el Oriente y el Magdalena Medio antioqueño. La situación continúa siendo monitoreada de cerca, mientras se espera que las autoridades proporcionen información detallada sobre los resultados del operativo y las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de la población





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