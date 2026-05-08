Operativo contra el narcotráfico desarticula red del 'Clan del Golfo' y captura a seis presuntos miembros

Las autoridades desmantelaron una estructura criminal vinculada al 'Clan del Golfo' y capturaron a seis personas clave en el envío de cocaína a destinos internacionales. Los detenidos están vinculados a delitos de tráfico de drogas y podrían ser extraditados a Estados Unidos.

Un operativo de gran envergadura contra el narcotráfico culminó con la captura de seis presuntos miembros de una estructura criminal vinculada al 'Clan del Golfo'.

Según las investigaciones, estos individuos coordinaban el envío marítimo de toneladas de cocaína hacia destinos internacionales, incluyendo Estados Unidos, México y países de Centroamérica. Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en varias regiones del país, donde las autoridades lograron desarticular una red dedicada a garantizar el transporte de drogas.

Entre los detenidos se encuentran personas que, presuntamente, actuaban como pilotos de lanchas utilizadas para recoger los cargamentos de cocaína en puntos costeros y trasladarlos a zonas estratégicas establecidas por la organización. Además, apareció el nombre de Dionis Cardales Castillo, alias 'Pepo', señalado como el encargado de coordinar las operaciones logísticas de la red.

Las autoridades también informaron que una Corte Federal del Distrito Este de Dallas, Texas, requiere a los seis capturados por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para su extradición a Estados Unidos.

En otro frente, una discusión familiar en Bogotá llevó al descubrimiento de un búnker donde se almacenaban grandes cantidades de marihuana y cocaína. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para desmantelar más estructuras criminales. En noticias internacionales, tres excursionistas perdieron la vida en Indonesia tras la erupción del volcán del Monte Dukono, mientras decenas de personas siguen desaparecidas. Las autoridades habían advertido sobre el peligro, pero una agencia turística ignoró las alertas.

En el ámbito deportivo, Conmebol anunció su primera decisión tras los disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante un partido de la Libertadores. En el ámbito económico, el dólar alcanzó un precio no visto en más de un mes, generando reacciones en el mercado. Por último, en el mundo del entretenimiento, se rumorea que Alexa Torrex podría regresar a 'La Casa de los Famosos Colombia 2026' tras una inesperada decisión del 'jefe' del programa





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