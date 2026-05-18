Operativo contra la defraudación de agua potable en Achotera, tramo, restablece 78.000 metros cúbicos mensuales

El operativo se realizó en la línea de conducción Achotera, tramo, y contó con el apoyo de la empresa Triple A, la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía. El objetivo era restablecer 78.000 metros cúbicos mensuales de agua potable y prevenir la defraudación de este recurso.

Fueron restablecidos 78.000 metros cúbicos mensuales. El operativo contra la defraudación de agua potable en la línea de conducción Achotera, tramo, contó con el acompañamiento de la empresa Triple A , la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.

El gobernador Eduardo Verano fue enfático en señalar que el robo de agua es un obstáculo para el crecimiento económico y social y amerita acciones judiciales para quienes perforan los tubos con ciertas complejidades que afectan a las familias más necesitadas. Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar agua potable a las zonas rurales y con tristeza vemos como los pueblos se quejan de que hay problemas en el suministro de agua y es porque hay gente, finqueros que está tomando agua de nuestros ductos sin registrarse como un usuario de nuestro sistema de acueducto.

La gente, los empresarios, sobre todo, deben retribuir el inmenso esfuerzo que se hace para producir agua de calidad. Si la quitan en la mitad del camino, las finanzas y el servicio sufren trastornos gigantescos. La secretaria departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, fue el motor de la intervención. Para Ospina, estas acciones son la única respuesta posible ante una problemática que drena el agua de los sistemas regionales de la Gobernación.

El agua potable es para la gente, no para urbanizaciones irregulares o negocios privados que la usan para llenar piscinas o regar cultivos a gran escala. Hemos solicitado a las autoridades que se unan a esta causa, porque si no hay capturas, extinción de dominio o sanciones económicas ejemplares, el robo se vuelve paisaje y eso no lo vamos a permitir. El operativo requirió un despliegue masivo de recursos humanos y técnicos.

El gerente general de Triple A, Ramón Hemer, informó que se movilizó un equipo de 31 funcionarios, que incluyeron nueve cuadrillas técnicas, especialistas en irregularidades y apoyo jurídico. Las cuadrillas detectaron y anularon, mediante silletas ciegas y abrazaderas, seis puntos de conexión ilegal. Cinco de estos hallazgos correspondían a acometidas de alto impacto (2 pulgadas de diámetro) localizadas en proyectos urbanísticos y predios específicos.

Desde Triple A reiteramos nuestro compromiso con garantizar que el recurso hídrico llegue con la mejor calidad, caudal y presión a todos nuestros usuarios. Las seis acometidas ilegales que anulamos son una muestra clara de que la institucionalidad actúa con contundencia. En Triple A realizamos revisiones permanentes con equipos de última tecnología para hallar conexiones ilegales porque el agua que se pierde por un fraude es agua que deja de llegar a una familia, a una comunidad.

Los usuarios que cumplen con sus compromisos no tienen por qué pagar las consecuencias de quienes no lo hacen. Este operativo se suma a las 70 denuncias penales ya instauradas ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos. Estamos identificando reincidentes. Quienes insisten en reconectarse ilegalmente enfrentarán procesos judiciales más severos.

El mensaje es claro: estos proyectos urbanísticos no cuentan con factibilidad de agua potable y vender lotes prometiendo el servicio es un engaño a la ciudadanía





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