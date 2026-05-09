Operativo de seguridad amplificado en Pereira para la visita del candidato presidencial Abelardo De La Espriella

La ciudad de Pereira se prepara para un importante operativo de seguridad durante las actividades programadas en la visita del candidato presidencial Abelardo De La Espriella. Los esfuerzos de seguridad incluirán 200 uniformados y equipo antidrón distribuidos en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar el normal desarrollo de las actividades políticas.

La ciudad desplegará un fuerte operativo de seguridad con 200 uniformados y equipo antidrón durante las actividades programadas. Los esfuerzos de seguridad se centran en garantizar un entorno tranquilo y seguro para la ciudadanía durante las concentraciones y actividades electorales asociadas a la visita del candidato presidencial Abelardo De La Espriella en la ciudad de Pereira .

El despliegue de 200 uniformados se distribuirá en diferentes puntos estratégicos de la capitalrizalista, especialmente en zonas de acceso y en presencia continuada tanto al candidato como a los asistentes al evento político





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