Operativo de vigilancia y control en el Cerro Quitasol para prevenir el loteo ilegal y ocupación indebida

La Alcaldía de Bello realizó un nuevo operativo de vigilancia y control en el Cerro Quitasol para prevenir el loteo ilegal y la ocupación indebida en esta área protegida. Durante la visita también participaron las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército.

Los casos más recientes de loteo ilegal y ocupación indebida en el Cerro Quitasol , una área protegida en Bello , Antioquia , fueron expuestos por la Alcaldía de Bello a través de un nuevo operativo de vigilancia y control .

Durante la visita también participaron las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército. Se logró identificar la construcción irregular de más de 500 predios en el sector conocido como ‘Ciudad Perdida’, lo que está prohibido según el artículo 140, numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, lamentó lo encontrado en el sitio y invitó a toda la ciudadanía a denunciar las construcciones irregulares. Además, señaló que las prácticas como estas ponen en riesgo inminente a la propia comunidad y pueden ocurrir tragedias como la de Granizal, en la que fallecieron 27 personas.

La Alcaldía de Bello lanzó la campaña ‘Nuestro verde no está en venta’ para motivar a los bellanitas a denunciar las construcciones irregulares. Para ello se habilitó la línea de WhatsApp 301 726 71 72 donde las personas podrán exponer los casos y ayudar a la autoridad a dar con los infractores.

Hasta por 14 millones de pesos se venden terrenos en el Cerro Quitasol, en Bello, y la Fiscalía General de la Nación elevó la práctica del loteo ilegal en el Cerro Quitasol a noticia criminal, lo que permitirá la gestión de acciones tendientes a controlar la expansión en esta área protegida





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