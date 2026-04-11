Operativo en cárcel de Itagüí revela contrabando de tecnología, drogas y electrodomésticos

Un operativo sorpresa en la cárcel de Itagüí destapó un arsenal de elementos prohibidos, incluyendo tecnología, drogas, alcohol y electrodomésticos, generando cuestionamientos sobre la seguridad y el control en el centro penitenciario.

En un sorpresivo operativo llevado a cabo en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí, las autoridades lograron decomisar una considerable cantidad de objetos prohibidos dentro de las instalaciones penitenciarias. Entre los hallazgos más notables se encuentran equipos tecnológicos, sustancias ilegales, bebidas alcohólicas e incluso una consola de videojuegos de última generación.

La intervención, realizada el pasado viernes 10 de abril, fue liderada por el Grupo Operativo Especial (GROPE) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como parte de la política de cero tolerancia frente a la corrupción implementada por la institución. El operativo se extendió hasta altas horas de la noche, abarcando los pabellones 1 y 2 del centro penitenciario. Durante la exhaustiva jornada de registro y control, los agentes encontraron tres teléfonos celulares, un módem Wi-Fi, un computador portátil, una tableta y una consola PlayStation 5 con seis controles, además de otros accesorios tecnológicos no autorizados. \Asimismo, se incautaron 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta, presumiblemente sustancias psicoactivas, junto con una variedad de bebidas alcohólicas, incluyendo aguardiente, champaña y licor tipo Smirnoff. Uno de los descubrimientos que más captó la atención fue la gran cantidad de electrodomésticos encontrados en el interior del penal. Entre ellos, se contabilizaron 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, un microondas, un horno tostador, una lavadora, cinco licuadoras y dos aires acondicionados. Además, se hallaron elementos de cocina como barriles ahumadores, asadores y una olla a presión, así como mobiliario que incluía sofás, sillas de madera, nocheros eléctricos y cabeceras de cama. El INPEC ha asegurado que este tipo de operativos se seguirán realizando en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, con el firme propósito de reforzar la seguridad, combatir la corrupción y garantizar el estricto cumplimiento de las normativas dentro de los establecimientos de reclusión.\Este operativo se suma a la controversia generada por la reciente presentación musical del artista Nelson Velásquez en la misma cárcel, evento que ha suscitado fuertes cuestionamientos sobre los controles y la seguridad en el sistema penitenciario colombiano. Los videos que circularon en redes sociales muestran al cantante interpretando sus éxitos acompañado de su agrupación, con una tarima instalada en el interior del penal y asistentes reunidos alrededor de mesas con comida y bebidas alcohólicas. Este evento, sumado a los hallazgos del operativo, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en las cárceles del país, así como de investigar a fondo posibles irregularidades y responsabilidades. El INPEC reitera su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en todos los centros penitenciarios





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