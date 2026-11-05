Operativo en Guadalupe, Bogotá: retiran 700 kilos de alimentos insalubres y recuperan espacio público en Kennedy

Autoridades de Bogotá intervienen el frigorífico Guadalupe en Kennedy, desnaturalizan 700 kilos de alimentos riesgosos y recuperan 2.400 metros cuadrados de espacio público tras una acción popular.

Las autoridades distritales de Bogotá ejecutaron un operativo integral en el barrio Guadalupe, perteneciente a la localidad de Kennedy, con el objetivo de restablecer el orden público y garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos. La intervención, coordinada entre la Alcaldía Local de Kennedy, la Policía Nacional y diversas entidades distritales, resultó en el desalojo de vendedores informales y la retirada masiva de mercancía en condiciones sanitarias precarias.

Retiro masivo de alimentos insalubres

El balance oficial del operativo revela la desnaturalización de aproximadamente 700 kilogramos de productos alimenticios que se comercializaban sin las garantías necesarias. Entre los bienes confiscados y destruidos se encontraron pescado, vísceras, carne roja, arepas, queso, chorizo y jamón, todos expuestos en la vía pública sin control higiénico alguno.

Also read Bogotá ganó un World Smart City Award por su política de vivienda Mi casa en Bogotá

Además de los sólidos, las autoridades retiraron 60 litros de bebidas no alcohólicas y 21 litros de bebidas alcohólicas, las cuales también fueron sometidas a medidas de control sanitario para evitar su consumo. Esta acción específica responde a las denuncias sobre las condiciones de venta en el sector, donde se evidenció que muchos establecimientos ofrecían productos cárnicos y pescados en entornos completamente insalubres.

Posiciones oficiales y riesgos para la salud

Danilson Guevara, asesor del Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre los graves riesgos asociados al consumo de los productos retirados. Las autoridades enfatizaron que la falta de instalaciones adecuadas ponía en peligro inmediato la salud de los consumidores y sus familias, quienes podrían sufrir intoxicaciones graves al ingerir alimentos contaminados.

Advertisement

Guevara aprovechó la oportunidad para lanzar un llamado directo a la ciudadanía para que evite adquirir alimentos comercializados en el espacio público cuando no existen certidumbres sanitarias. La postura oficial es clara: el acceso a la alimentación no debe comprometer la integridad física de los ciudadanos mediante la compra de mercancía de origen y manipulación desconocidos.

Recuperación territorial y cumplimiento judicial

Paralelamente a las acciones sanitarias, el equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía Local de Kennedy logró recuperar cuatro cuadras, equivalentes a 2.400 metros cuadrados de espacio público. Esta intervención fue ejecutada específicamente en la Unión Zona de Planeamiento (UPZ) Carvajal, sobre la autopista Sur, como cumplimiento directo de una acción popular ordenada por la justicia.

La recuperación del territorio permitió desalojar más de 61 elementos utilizados para la venta informal, incluyendo carpas y carretas destinadas a la comercialización de comidas rápidas. Asimismo, se retiraron más de 30 estructuras adicionales que obstruían el paso peatonal y vehicular, restituyendo así la funcionalidad urbana en una de las zonas más transitadas de la localidad.

Desmontaje de infraestructura ilegal y próximos pasos

Camila Cortés, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, detalló que el desmantelamiento incluyó la retirada de tres cilindros de gas de 45 libras y dos cilindros de 25 libras, elementos que representaban un riesgo de explosión en medio de la aglomeración comercial. Estos artefactos fueron asegurados para evitar su reutilización en actividades ilegales futuras.

Advertisement

Participaron en la operación funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Estas medidas están orientadas a mejorar permanentemente las condiciones de salubridad y movilidad en el corredor de Kennedy, asegurando el respeto por las decisiones judiciales y los espacios comunes de la ciudad.