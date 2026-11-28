Fuerzas estatales en Nariño incautaron drones, armas y 8 millones de pesos en Pasto. La operación detuvo a alias Gafitas y desarticuló la infraestructura logística del frente urbano.

Un operativo conjunto entre la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, ha desmantelado una estructura logística clave para la operación de grupos armados en el sur del país. Las investigaciones dirigidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Crimiales permitieron localizar y asegurar inmuebles donde se desarrollaban actividades delictivas complejas.

Detención de alias Gafitas y red urbana

Entre los detenidos se encuentra un individuo conocido como alias Gafitas, quien lidera la red urbana del frente insurgente desde hace aproximadamente seis años. Este sujeto está acusado de dinamizar los ataques violentos contra la fuerza pública y de coordinar la infraestructura necesaria para sostener dichas acciones bélicas en zonas urbanas densamente pobladas.

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La captura de este líder criminal representa un golpe significativo para la estructura de mando del grupo delictivo en la región. Su detención rompe la cadena de comando inmediata y pone fin a su capacidad de orquestar operaciones tácticas en el corazón de Pasto. Las autoridades indican que su rol era fundamental para mantener la operatividad del frente en entornos de alta densidad poblacional.

Incautación de tecnología militar y fondos

En las tres diligencias de registro y allanamiento realizadas, las autoridades aseguraron un arsenal tecnológico y militar que evidencia la sofisticación de las operaciones del grupo. Se incautaron dos drones, tres impresoras 3D, un inhibidor de señales, doce teléfonos celulares y un radio de comunicaciones. Además, se hallaron dos computadores portátiles y un efectivo de ocho millones de pesos en billetes.

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El uso de impresoras 3D y drones sugiere la capacidad del grupo para fabricar componentes propios o modificar equipos para fines militares. El inhibidor de señales es una herramienta crítica para bloquear las comunicaciones de seguridad y evadir el rastreo de las fuerzas del orden durante las operaciones. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo refuerza la hipótesis de una red financiera activa y estructurada.

Armamento y material para ataques letales

Además de la tecnología, los agentes del Gaula y la Fiscalía recuperaron armamento pesado y explosivos listos para el uso. Se incautaron tres fusiles, dos pistolas, proveedores, municiones, granadas y otros elementos explosivos. También se hallaron prendas camufladas y material de intendencia, lo que indica la existencia de campamentos o refugios preparados para el movimiento de combatientes.

La presencia de cartillas con los estatutos de la guerrilla en los inmuebles allanados confirma la estructura jerárquica y legal interna del grupo delictivo. Estos documentos no solo sirven para la cohesión interna, sino que también establecen las normas de comportamiento y las reglas de enfrentamiento que el grupo aplica en su territorio. El hallazgo de granadas y explosivos demuestra la intención clara de generar altos impactos destructivos.

Proceso judicial y acusaciones formales

La Fiscalía General de la Nación presentará a los tres capturados ante los jueces de control de garantías en las próximas horas. Durante esta audiencia, se le imputará formalmente los delitos de organización criminal, así como la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos cargos conllevan penas severas que buscan desarticular definitivamente la capacidad operativa del frente.

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El éxito de esta operación en Nariño refuerza la estrategia del gobierno colombiano para reducir la presencia insurgente en zonas urbanas. La coordinación entre la Fiscalía y el Gaula ha permitido no solo capturar a líderes, sino también privar al grupo de los medios técnicos y financieros necesarios para continuar sus actividades. Se espera que estas acciones disuadan a otros sectores de mantener infraestructuras similares en la región.