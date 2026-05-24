Operativo interinstitucional en centro comercial de Soledad

Edumas lideró un operativo interinstitucional en un sector comercial del municipio de Soledad en colaboración con diversas entidades del orden municipal y nacional. La intervención buscaba generar conciencia sobre la responsabilidad y los riesgos presentes en este tipo de entornos comerciales y promover prácticas seguras entre quienes desarrollan actividades económicas en la zona.

La intervención estuvo liderada por Edumas el pasado viernes 15 de mayo, en compañía de Air-e, Policía Nacional, CRA, Interaseo y Bomberos Voluntarios. Edumas , en articulación con diferentes entidades del orden municipal y nacional, lideró el pasado viernes 15 de mayo un operativo interinstitucional en dicho sector comercial del municipio de Soledad.

Carlos Pertuz, explicó que estas intervenciones, inicialmente, buscan generar conciencia sobre la responsabilidad y los riesgos presentes en este tipo de entornos comerciales y promover prácticas seguras entre quienes desarrollan actividades económicas en la zona. El objetivo principal es identificar y prevenir estos riesgos.

Estamos realizando visitas puesto a puesto para darle a conocer a esas personas que están ejerciendo su actividad económica sobre los riesgos a los que están expuestos, con el objetivo de que puedan realizar sus actividades de manera correcta para garantizar su seguridad y la del entorno. La empresa de energía Air-e, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Salud Pública, la Personería Municipal, la empresa Aseo Especial (Interaseo), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad; entidades que desarrollaron acciones integrales enfocadas en la prevención de riesgos y el cumplimiento de las normas vigentes.

Por su parte, la Oficina de Salud Pública identificó puestos de comida que no cumplían con el manejo sanitario adecuado haciendo un llamado de atención a los propietarios. Simultáneamente, la Oficina de Gestión del Riesgo realizó el desmonte de un inflable que no presentó condiciones de seguridad para los niños; mientras que la empresa Air-e adelantó procesos de desconexión deque sustraían energía de los postes del alumbrado público.

Como parte del equipo interinstitucional, los Bomberos Voluntarios identificaron potenciales riesgos en la ubicación y conexión de cilindros de gas usados por algunos puestos de comida a quienes se les realizó la inspección técnica y las indicaciones de seguridad. La inspección técnica ambiental realizada en el centro comercial ‘Mi Placita Los Robles’, con el propósito de atender situaciones relacionadas con contaminación auditiva generada por establecimientos abiertos al público ubicados en la azotea.

Finalmente, verificaron documentación y revisión de las condiciones ambientales del sector, el uso de equipos de amplificación sonora y socialización de la normatividad vigente sobre control de ruido y convivencia ciudadana. Tribunal le da la razón a Triple A en disputa con Soledad por manejo de infraestructura de acueducto y alcantarillado





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Edumas Centro Comercial Operativo Interinstitucional Entidades Colaboradoras Riesgos Y Responsabilidades Actividades Económicas Seguridad Y Entorno Inspección Técnica Ambiental Control De Ruido Y Convivencia Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Yulixa Toloza prendió las alarmas: encontraron fentanilo en operativo a centro estético de SubaEl hallazgo de la sustancia en Pasadena desató capturas e investigaciones de la Fiscalía en Suba y Kennedy.

Read more »

Operativo de la Policía y la Fiscalía captura a presuntos líderes de ‘Los Chivos’ en AntioquiaEn un operativo conjunto en Altavista, alias 'Menor' y alias 'Champeta' son capturados por presuntos líderes del grupo delincuencialorganized ‘Los Chivos’ en Medellín. Entre los detenidos se encuentran alias 'Menor', identificado por las autoridades como el principal líder y alias 'Champeta', segundo al mando dentro de la organización ilegal. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos presuntos cabecillas continuarán recibiendo instrucciones desde centros penitenciarios para controlar actividades criminales en el territorio.

Read more »

Falleció Esteban García Garzón, el artista que llevó ‘Cien años de soledad’ al teatroEl sobrino de Gabriel García Márquez construyó una trayectoria entre el teatro, el cine y la escritura audiovisual colombiana.

Read more »

Carro cae del segundo nivel del Club El Nogal y desata un operativo de rescateBomberos y varias ambulancias llegaron al lugar para atender la emergencia. Una persona resultó lesionada, según el primer reporte de los organismos de soc...

Read more »