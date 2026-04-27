Operativo Masivo en Lili Pink: Allanamientos en Más de 300 Tiendas a Nivel Nacional

El CTI de la Fiscalía realiza allanamientos en más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia, con acompañamiento del Ejército, en una investigación por presuntos delitos económicos. La empresa expresa su colaboración y pide protección para la marca y sus empleos.

El Cuerpo Técnico de Investigación ( CTI ) de la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo este lunes una serie de operativos simultáneos en más de 300 establecimientos comerciales de la marca Lili Pink a lo largo y ancho del territorio nacional.

Estos allanamientos, realizados con el apoyo logístico y de seguridad del Ejército Nacional, forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles irregularidades y determinar el alcance de las acciones legales que se llevarán a cabo. La operación se extendió a ciudades importantes como Barranquilla, donde también se realizaron operativos en los locales de la cadena que operan en la capital del departamento del Atlántico.

Los allanamientos se enfocaron en la recopilación de evidencia documental y digital que pueda ser relevante para la investigación, incluyendo registros financieros, contratos y documentación relacionada con la propiedad y administración de los establecimientos. El objetivo principal de estos procedimientos es la extinción de dominio, lo que implica la incautación de bienes y activos que se consideren producto de actividades ilícitas.

La magnitud de la operación refleja la seriedad con la que las autoridades están abordando el caso, y la coordinación entre el CTI y el Ejército subraya la importancia de garantizar la seguridad y el orden público durante el desarrollo de los allanamientos. La empresa, especializada en la venta de ropa interior y deportiva femenina, así como productos de belleza, ha emitido un comunicado en el que expresa su colaboración con las autoridades y su compromiso con el cumplimiento de la ley.

En dicho comunicado, la empresa manifiesta que está trabajando de manera coordinada con sus asesores legales y las entidades competentes para asegurar un manejo adecuado de la situación, dentro del marco legal establecido. La compañía también ha enfatizado su preocupación por la estabilidad laboral de sus empleados y ha reiterado su compromiso con la protección de la marca, que se ha consolidado como un referente nacional e internacional durante más de dos décadas.

La investigación se centra en determinar si existen indicios de lavado de dinero, evasión fiscal u otros delitos relacionados con la administración de la empresa. Las autoridades no han revelado detalles específicos sobre las acusaciones, pero han asegurado que se están siguiendo todas las pistas y se están analizando minuciosamente todas las pruebas recolectadas.

La operación ha generado gran expectativa en el sector comercial y ha despertado el interés de la opinión pública, debido a la popularidad de la marca y su presencia en todo el país. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los resultados de la investigación y las medidas que se tomarán en relación con los establecimientos allanados.

La empresa ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que protejan la marca colombiana, destacando su importancia para la economía nacional y su contribución a la generación de empleo. La compañía argumenta que la marca ha generado miles de empleos directos e indirectos a lo largo de su trayectoria y que es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores.

Asimismo, la empresa ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario para recuperar el control de la administración de la empresa y continuar operando de manera legal y transparente. La situación actual de Lili Pink es un claro ejemplo de la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones en el ámbito empresarial, y de mantener una gestión transparente y responsable de los recursos financieros.

La investigación en curso servirá como un precedente para otras empresas y contribuirá a fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Colombia. La empresa ha reiterado su confianza en el sistema judicial colombiano y ha expresado su esperanza de que se llegue a una solución justa y equitativa que permita proteger los intereses de todos los involucrados.

La compañía ha asegurado que continuará brindando información actualizada sobre el desarrollo de la investigación y que mantendrá a sus empleados y clientes informados sobre cualquier novedad relevante. La empresa también ha agradecido el apoyo y la comprensión de sus clientes y colaboradores durante este difícil momento, y ha reafirmado su compromiso con la calidad de sus productos y servicios.

La operación del CTI se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Fiscalía General de la Nación para combatir la criminalidad económica y proteger los activos del Estado. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para investigar y sancionar a las empresas y personas que incurren en delitos financieros, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad en el ámbito comercial.

La operación en Lili Pink es un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley y que las autoridades están dispuestas a investigar y sancionar a quienes cometan delitos económicos. La empresa ha anunciado que está evaluando todas las opciones legales disponibles para defender sus intereses y proteger su reputación. La compañía ha contratado a un equipo de abogados especializados en derecho penal y administrativo para que la representen en el proceso judicial.

La empresa ha reiterado su compromiso con la ética y la transparencia en todas sus operaciones y ha asegurado que está dispuesta a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer la verdad. La situación de Lili Pink es un recordatorio de que las empresas deben mantener un control riguroso sobre sus finanzas y cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales.

La empresa ha anunciado que está implementando medidas adicionales para fortalecer sus controles internos y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. La compañía ha reafirmado su compromiso con la responsabilidad social y ha asegurado que continuará apoyando a las comunidades en las que opera. La empresa ha anunciado que está trabajando en un plan de contingencia para minimizar el impacto de la investigación en sus operaciones y garantizar la continuidad de sus servicios.

La compañía ha agradecido el apoyo de sus proveedores y socios comerciales durante este difícil momento, y ha reafirmado su compromiso con la colaboración a largo plazo





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