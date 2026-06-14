Operativo militar descubre laboratorio de drogas en Antioquia en medio de la 'paz total' y cacería de cabecillas

Las fuerzas públicas colombianas hallaron un laboratorio con combustible, hoja de coca e insumos en Amalfi y Puerto Nare, mientras se avanza en la búsqueda de 'Niño Guerrero' y se registran cambios en la alta comandancia militar.

En una serie de operativos militares realizados en zonas rurales de los municipios de Amalfi , en Antioquia, y Puerto Nare , también en Antioquia, tropas de la fuerza pública colombiana descubrieron un laboratorio para el procesamiento de sustancias ilícitas.

En el lugar, los soldados hallaron canecas metálicas que contenían cerca de 2000 litros de combustible, así como hojas de coca e insumos químicos. Estos hallazgos forman parte de la ofensiva contra estructuras criminales y hacen parte de la estrategia para combatir el narcotráfico en el país.

La operación se da en medio del contexto de la denominada 'paz total' impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y mientras las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de cabecillas como alias 'Niño Guerrero', cuyo paradero se sospecha en zonas mineras de Venezuela, con participación de inteligencia colombiana. Además, se ha conocido que el general Erik Rodríguez, otro oficial señalado de incómodo para el gobierno, ha sido removido de su cargo, lo que genera interrogantes sobre posibles tensiones al interior de las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la justicia continúa con los procesos contra cabecillas como 'Calarcá', whose crimes have been revealed through exclusive photos, videos and chats. Todo esto en un panorama donde el gobierno busca consolidar acuerdos con grupos al margen de la ley y donde la ciudadanía sigue atenta a los cambios en la cúpula militar y a los resultados de las operaciones contra el crimen organizado





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Operativo Militar Laboratorio De Drogas Amalfi Puerto Nare Niño Guerrero Calarcá Erik Rodríguez Paz Total Colombia Venezuela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Santander tendrá fuerte operativo de seguridad para el puente festivo: estas serán las medidasLas autoridades anunciaron restricciones para vehículos de carga en tres importantes corredores viales del departamento.

Read more »

Consejo de Estado reactiva las nuevas tarifas de retefuente y autorretención ¿qué deben hacer las empresas?Tras revocar suspensión del Decreto 572 de 2025, reglas para el recaudo cambian a partir del 1 de julio de 2026.

Read more »

Judicializan a alias 'Mono Milicio', señalado explosivista del frente 36 de las disidencias de las FarcJudicializan a alias 'Mono Milicio', señalado explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc

Read more »

A la cárcel presunto “explosivista” de las disidencias de las FARC en AntioquiaSería el responsable del atentado que le costó la vida a un suboficial del Ejército.

Read more »