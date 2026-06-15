Operativo militar en la Sierra Nevada desata crisis en la Troncal del Caribe

La disputa entre el ejército y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada provocó grandes bloqueos y tensiones comunitarias, generando una paralización de la principal vía del norte del país y ejerciendo presión sobre el turismo, la economía local y la relación de la población con la fuerza pública.

El operativo militar que se desarrolla en la Sierra Nevada frente a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) ha logrado desencadenar una crisis sin precedentes en la Troncal del Caribe, la arteria principal que conecta el norte del país con las zonas costeras de la región de Santa Marta y la Guajira.

La intervención, iniciada con el objetivo declarado de desarticular la presencia ilegal de grupos armados en la vereda Quebrada del Sol, ha provocadobloqueos masivos, cierres de puentes y la detención de vehículos tanto de carga como de turistas que intentaban acceder a las playas del Caribe o regresar a sus ciudades. En este contexto, la localidad de Guachaca, situada a apenas 60 kilómetros de Santa Marta, se convirtió en el epicentro de la disrupción, con su puente festivo bloqueado durante horas por comunidades que denuncian posibles abusos de la fuerza pública y de la propia operación militar.

El relato colado por la prensa local y corroborado por testimoniales muestra cómo, desde tempranas horas del día, los combates se intensificaron en la zona, con ráfagas de fusil y sobrevuelos de helicópteros que generaron temor en decenas de familias campesinas. Los habitantes de Quebrada del Sol y de la vereda Los Linderos se vieron forzados a desplazarse en busca de refugio, mientras el ejército avanzaba en busca de su objetivo estratégico.

Un líder comunitario, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó que la población había abandonado el área debido a la sensación de inseguridad, a la presencia de instalaciones militares y a la percepción de que la comunidad estaba siendo incluida en un conflicto más amplio. Estos hechos revelan la compleja relación entre los grupos armados ilegales y las comunidades donde operan, una relación en la que el tejido social, económico y familiar se reproduce y se mantiene, dificultando la separación clara entre intereses del Estado y las dinámicas locales.

La sombra del conflicto se amplía a la esfera económica y del turismo. La Troncal del Caribe, reconocida como uno de los corredores turísticos más importantes del norte, experimenta una paralización casi total del flujo vehicular, lo que afecta la entrega de productos, las actividades comerciales y la llegada de visitantes.

El bloque de la ruta ha provocado una acumulación de vehículos de turismo que quedaron atrapados por ambos lados del puente, generando un caos que estimula la ansiedad entre los visitantes que se ven forzados a tomar rutas alternativas. Además, emergen reportes de que la militancia de los ACSN habría utilizado la fogata de un camión como detonante de eventos violentos y que la armada habría incautado una carga de cocaína de 2,4 toneladas en el puerto de Cartagena, confirmando la presencia de redes de narcotráfico que se extienden a nivel internacional.

En conjunto, estos hechos apuntan a que la presencia militar, la resistencia comunitaria y las redes ilegales han convergido en un ecosistema donde la paz y la seguridad se ven constantemente comprometidas, y donde el demarcado entre la seguridad del Estado y la defensa de intereses terrenales resulta cada vez más difuso.





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