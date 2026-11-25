La Policía Nacional y HSI arrestaron a seis sospechosos en cinco ciudades colombianas durante el operativo NEXUS. Se incautaron 26 dispositivos y se activaron rutas de protección.

Las autoridades colombianas, en alianza con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( HSI), capturaron a seis personas vinculadas a una red dedicada a cometer delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esta acción conjunta, bautizada como el operativo NEXUS, se ejecutó simultáneamente en cinco departamentos y ciudades del país, demostrando la capacidad de respuesta transfronteriza contra la explotación infantil digital.

Despliegue en cinco ciudades clave

El operativo NEXUS abarcó territorios estratégicos como Bogotá, Medellín, Yopal, Florencia y El Peñol. Durante la jornada, las fuerzas de seguridad realizaron tres allanamientos domiciliatorios con el objetivo de decomisar evidencia y detener a los sospechosos. La Alcaldía de Medellín confirmó que la investigación reveló cómo los criminales utilizaban entornos digitales para instrumentalizar a menores.

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Los sujetos operaban mediante ofrecimientos económicos y laborales falsos para ganarse la confianza de las víctimas. Esta metodología les permitía acercarse a los menores y vulnerar su integridad sexual. La estrategia incluyó la activación inmediata de rutas de protección para siete menores de edad, priorizando el restablecimiento de sus derechos y su seguridad física.

Incautación de evidencia tecnológica forense

Durante los procedimientos de registro, los investigadores incautaron 26 dispositivos tecnológicos que contienen material digital relacionado con la red criminal. Se recuperaron 400 archivos audiovisuales que serán sometidos a análisis especializados de informática forense. Esta etapa técnica es crucial para determinar si existen otras víctimas adicionales no identificadas hasta el momento.

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El análisis forense también busca establecer conexiones entre los investigados capturados y posibles cómplices. Las autoridades esperan encontrar nuevas evidencias que permitan ampliar la investigación y desenmascarar otras estructuras criminales que operan bajo métodos similares. La complejidad de la evidencia digital requiere tiempo y precisión para su interpretación completa.

Cooperación internacional y postura oficial

Juan Camilo Amazará Grisales, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, resaltó la importancia de la articulación entre autoridades nacionales y agencias internacionales. Argumentó que el trabajo en equipo es fundamental para enfrentar estructuras criminales que no conocen fronteras geográficas. El intercambio de información y las capacidades investigativas conjuntas aceleraron la identificación de los responsables.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también emitió un comunicado a través de su cuenta en la plataforma X. Manifestó su rechazo firme hacia quienes atacan a la infancia y afirmó que la administración continuará las acciones para llevar a la justicia a los culpables. Garantizó que no habrá espacio para quienes intenten instrumentalizar o vulnerar a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Disposición judicial y próximos pasos

Las seis personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades judiciales iniciarán las actuaciones correspondientes mientras avanzan los análisis forenses de los dispositivos incautados. Se investiga activamente si existen más personas vinculadas a la red o si hay otras víctimas potenciales que requieren intervención inmediata.

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La administración distrital hizo énfasis en que la protección de la niñez implica fortalecer las acciones de seguridad en los entornos digitales. Las redes criminales operan en estos espacios buscando captar a menores, por lo que se intensificarán los controles. El proceso legal continúa abierto mientras se consolidan las pruebas para los juzgados competentes.