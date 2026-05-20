Operativo policial Descubra y Retenga a Aliado ‘Arroz Barato’ por anunciar comercialización de Drogas en Villanueva (Bolivar)

Un alto escalón de registro y control llevado a cabo por unidades de la Policía en Villanueva (norte de Bolívar) ha llevado a la captura de un individuo nombran con el alias de ‘Arroz Barato’, sospechoso de estar dedicado a la comercialización de sustancias estupefacientes en esa población. La acción policial se llevó a cabo en las inmediaciones de un parque de El Caño, donde uniformados realizan actividades de patrullaje y verificación observaron las actitudes sospechosas del individuo. Durante el registro, los uniformados hallan en poder del sujeto un total de 95 cigarros artesanales de marihuana, que al parecer estaban listos para ser distribuidos y comercializados en diferentes puntos de esa región del municipio.

Un operativo de registro y control adelantado por unidades de la Policía en el municipio de Villanueva (norte de Bolívar ) permitió la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Arroz Barato’, señalado de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias estupefacientes en esta población.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de un parque del barrio El Caño, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje y verificación observaron la actitud sospechosa del individuo. Ante el comportamiento que llamó la atención de los agentes, estos procedieron a practicarle un registro personal para descartar cualquier actividad ilícita.

Durante la inspección, los policías encontraron en poder del sujeto un total de 95 cigarrillos artesanales de marihuana, que al parecer estaban listos para ser distribuidos y comercializados en diferentes puntos de este sector del municipio. De inmediato, los uniformados hicieron efectiva su captura y lo trasladaron ante las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Alias ‘Arroz Barato’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de este resultado dentro de la estrategia de seguridad desplegada en la región.

Las autoridades reiteraron que estos operativos seguirán desarrollándose de manera constante en parques, zonas residenciales y otros sectores priorizados del departamento, con el propósito de frenar la distribución de drogas y prevenir que estas redes afecten especialmente a niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o distribución de estupefacientes, recordando que la colaboración de la comunidad es fundamental para combatir el microtráfico y fortalecer la convivencia ciudadana





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