Operativo policial en Bogotá termina con dos capturados y un agente herido tras asalto fallido a supermercado

Dos hombres fueron detenidos en la localidad de Los Mártires luego de intentar robar un establecimiento comercial, resultando en un enfrentamiento armado y la incineración de un vehículo.

En el corazón de la ciudad de Bogotá , específicamente en la zona de la localidad de Los Mártires , se registró un evento de alta tensión que puso a prueba la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

El incidente tuvo lugar en el barrio Samper Mendoza, un sector caracterizado por su intenso flujo comercial y peatonal. Dos individuos, cuya identidad fue reservada inicialmente, irrumpieron de manera violenta en un establecimiento de la cadena de supermercados D1. El objetivo primordial de estos sujetos era el robo del dinero en efectivo almacenado en las cajas registradoras, así como cualquier otro elemento de valor que pudieran sustraer rápidamente.

Durante el asalto, los delincuentes no se limitaron a la intimidación verbal; utilizaron un arma de fuego para sembrar el pánico entre los empleados y los clientes presentes. De manera especialmente cruel, uno de los trabajadores, encargado de la caja, fue golpeado físicamente por los asaltantes, quienes buscaban acelerar el proceso de entrega del dinero mediante la coacción y la agresión física, demostrando una total falta de escrúpulos y un desprecio absoluto por la integridad humana.

Sin embargo, el plan criminal se vio truncado gracias a la oportuna presencia de patrullas de vigilancia que realizaban recorridos preventivos por el sector. Al recibir la alerta sobre el asalto en curso, los uniformados reaccionaron con celeridad, activando los protocolos de intervención inmediata para cercar el perímetro y evitar que los sospechosos escaparan con el botín.

Al notar que estaban siendo rodeados por las autoridades, los malhechores, en un acto de desesperación, desistieron del robo y emprendieron una huida frenética a bordo de una motocicleta. Lo que siguió fue una persecución cinematográfica por las vías principales del centro de la ciudad, donde los delincuentes, ignorando cualquier norma de tránsito y poniendo en riesgo la vida de innumerables transeúntes, comenzaron a conducir en contravía.

La tensión aumentó cuando, debido a la velocidad y la falta de pericia en la maniobra, los sujetos perdieron el control del vehículo y cayeron violentamente sobre el pavimento. En ese instante, lejos de rendirse, uno de los atacantes desenfundó su arma y comenzó a disparar de forma indiscriminada contra los agentes policiales, generando un escenario de caos y peligro extremo en una zona densamente poblada donde cada segundo era vital para evitar una tragedia mayor.

En medio de este intercambio de disparos, el intendente jefe Gabriel Eduardo Torres López resultó herido por un proyectil. A pesar de la gravedad de la situación y del riesgo inminente para la población civil, la profesionalidad y el entrenamiento de los agentes permitieron neutralizar la amenaza y capturar a los dos implicados, hombres de 28 y 29 años.

Tras la detención, se incautó un arma traumática que había sido modificada ilegalmente al calibre 9 milímetros, lo que evidencia la peligrosidad de los elementos utilizados por la delincuencia común para enfrentar a la autoridad. Por otro lado, la motocicleta empleada en el crimen fue inmovilizada y, en un arranque de indignación, la comunidad presente en el lugar procedió a incinerarla totalmente como respuesta a la violencia ejercida.

El intendente herido fue trasladado urgentemente a un centro médico, donde se confirmó que, afortunadamente, no hubo daños óseos ni vasculares permanentes, aunque requirió la intervención de un cirujano plástico para tratar la herida. El oficial, mientras se recupera, hizo un llamado vehemente a la ciudadanía para que continúen denunciando los delitos, asegurando que la colaboración ciudadana es la herramienta más efectiva para combatir la criminalidad urbana.

Finalmente, el teniente coronel Nilson Figueroa confirmó que los detenidos y las pruebas fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso penal correspondiente





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