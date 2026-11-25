Tras casi 20 horas de tensión, las fuerzas de seguridad en Cartagena liberaron a todos los retenidos en el almacén Éxito de La Castellana, reportando una captura y un agresor muerto durante la intervención.

La situación de riesgo que vivió el sector de La Castellana en Cartagena finalizó con éxito durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Las autoridades colombianas lograron rescatar a todas las personas retenidas en el almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, cerrando un episodio de casi 20 horas de tensión en la ciudad amurallada. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reconoció públicamente el trabajo de la fuerza pública y celebró que los ciudadanos salieran sanos y salvos.

Desenlace de la operación y balance oficial

La operación concluyó tras una intervención coordinada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El balance oficial confirmó que todos los clientes y trabajadores rescatados estaban con su estado de salud intacto, listos para regresar con sus familiares previa verificación médica. El resultado de la operación dejó además como saldo la captura de uno de los sujetos involucrados y la muerte del otro durante el ingreso de los grupos especiales al establecimiento comercial.

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Inicios del incidente y secuestro de clientes

La crisis comenzó la mañana del martes 24 de noviembre con la entrada de varios hombres armados al comercio del sector de La Castellana. Los sujetos tenían como objetivo inicial cometer un asalto a un vehículo de valores que se dirigía hacia el establecimiento. La situación escaló rápidamente cuando los sujetos terminaron reteniendo a los clientes y empleados que se encontraban dentro del almacén, transformando un intento de robo en un secuestro masivo.

Presencia militar y coordinación estratégica

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, atribuyó el éxito de la operación a las capacidades técnicas de los grupos Gaula Militares y a la alta coordinación institucional. La cúpula militar y policial llegó a Cartagena durante la tarde del martes, estableciendo un Puesto de Mando Unificado en la Base Naval de Bocagrande. Desde este centro de operaciones se supervisó cada movimiento para garantizar la liberación de las víctimas sin poner en riesgo sus vidas.

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Reconocimientos al liderazgo de la policía

Dumek Turbay agradeció al presidente Abelardo De la Espriella y al general Jorge Mora por la disposición y el respaldo incondicional durante la emergencia. El mandatario local calificó la intervención como impecable en sus redes sociales, destacando que la acción puso fin al riesgo que afectaba a decenas de familias cartageneras. La respuesta del presidente de la República subrayó el compromiso del gobierno con Bolívar y la lucha contra el crimen organizado.

Confirmación de seguridad y retorno familiar

Hacia las 2:00 a. m. del miércoles, el alcalde Turbay confirmó oficialmente el éxito de la misión y el bienestar de los rescatados. Las autoridades procedieron a verificar las condiciones físicas de los ciudadanos antes de permitir su liberación definitiva. Este cierre marks a fin de un largo período de incertidumbre, reafirmando la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad ante situaciones de alta complejidad en espacios públicos.