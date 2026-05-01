Operativo policial en Los Mártires desmantela red de autopartes hurtadas y drogas ilícitas en Bogotá

La Policía Metropolitana y la Fiscalía realizaron un operativo en Los Mártires, incautando drogas y autopartes robadas, mientras el secretario de Seguridad advierte sobre el financiamiento de estructuras criminales.

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo una intervención judicial en la localidad de Los Mártires , específicamente en los sectores conocidos como Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la calle 6 con avenida carrera 30.

Durante esta acción, las autoridades realizaron labores de registro y control en establecimientos comerciales y talleres de mecánica automotriz y de motocicletas, con el objetivo de desmantelar redes de comercialización de autopartes hurtadas y verificar la legalidad de los locales. Además, se efectuó un exhaustivo registro de antecedentes de propietarios y administradores, en un esfuerzo por identificar conductas delictivas que afectan la seguridad ciudadana en la capital colombiana.

El secretario de Seguridad de Bogotá, quien acompañó el operativo, enfatizó que la comercialización de drogas ilícitas es el motor financiero de diversas estructuras delictivas en la ciudad. La Policía Metropolitana todos los días ejecuta acciones para sacar las drogas del mercado. Esta cantidad de bazuco y de marihuana no solo está intoxicando a la sociedad, sino que está financiando a los ladrones, extorsionistas y sicarios en este país, puntualizó el funcionario.

Las autoridades incautaron grandes cantidades de estupefacientes, lo que representa un golpe significativo contra las finanzas de grupos criminales que operan en la zona. Este tipo de operativos buscan no solo reducir la oferta de drogas, sino también debilitar las redes de apoyo que permiten la perpetuación de otros delitos como el hurto de vehículos y el comercio ilegal de autopartes.

En otro frente de la seguridad nacional, el general Royer Gómez, comandante del Ejército, entregó detalles sobre la escalada terrorista en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, donde grupos armados están utilizando un explosivo de altísimo poder. El general informó sobre el despliegue de tropas, la captura de alias Mi Pez, la ofensiva contra alias Mordisco y las labores de inteligencia que se están desarrollando en el suroccidente del país.

Estas acciones militares buscan contener la violencia y proteger a la población civil ante el recrudecimiento de ataques con explosivos. Paralelamente, el gobernador de Nariño aseguró que el expresidente Álvaro Uribe le puso una lápida en mi cabeza, en referencia al caso del crimen de Miguel Uribe, y afirmó que su grupo de abogados alista una denuncia por delitos como injuria y calumnia contra el exmandatario.

En el ámbito político, el senador Gustavo Bolívar reveló por qué apoya a Iván Cepeda para que gane la Presidencia de Colombia en 2026, argumentando que Cepeda se rodearía mejor que Gustavo Petro. Esta declaración se produce en medio de un cierre de campaña marcado por encuestas, estrategias y polémicas.

Además, el Ministerio del Trabajo exigió el traslado de ahorros a Colpensiones tras el freno del Consejo de Estado, afirmando que la plata de la gente esté donde debe estar. Por su parte, Medicina Legal le respondió al presidente Gustavo Petro sobre la demora en la entrega de la necropsia de Kevin Acosta, señalando que no es por un tema político.

Estos eventos reflejan la complejidad del panorama colombiano, donde la seguridad, la justicia y la política se entrelazan en un contexto de desafíos constantes para las instituciones del Estado





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