La Policía Nacional de Colombia recuperó el control del supermercado Éxito en Cartagena tras un operativo antidisturbios que liberó a más de 30 rehenes.

Las fuerzas de seguridad de Colombia lograron rescatar a más de treinta personas retenidas en el supermercado Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, tras un asalto armado que inició el martes 24 de noviembre. La crisis se extendió por más de dieciséis horas, culminando con la liberación exitosa de todos los empleados y clientes involucrados en el incidente.

Detalles del asalto y el contexto inicial

El incidente comenzó antes de las 9:00 de la mañana cuando sujetos armados y encapuchados tomaron el control del establecimiento ubicado en la avenida Pedro de Heredia. Según las primeras versiones de los hechos, los delincuentes tenían planeado interceptar a un carro de valores programado para recoger fondos, pero el vehículo ya había realizado su ruta a las 7:00 de la mañana, lo que obligó a los sujetos a alterar su plan original.

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Tras llegar una hora tarde, los intrusos se ocultaron en la bodega del supermercado. Sin embargo, fueron descubiertos por funcionarios del local, lo que precipitó que salieran al frente y cerraran las rejas del establecimiento. Una trabajadora del local, quien logró escapar, relató que un empleado de Dollarcity les advirtió sobre la presencia de los atracadores, permitiendo que varias personas, incluidas cajeras, pudieran salir antes del cierre total.

El personal del centro comercial activó el botón de pánico inmediatamente, registrando los eventos en las cámaras de seguridad. Las autoridades llegaron al lugar para formar un perímetro de seguridad, observándose a los rehenes amarrados de las manos a través de las ventanas del edificio, marcando el inicio de una crisis sin precedentes en la ciudad.

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Negociación y despliegue táctico del PMU

El presidente del PMU en Cartagena, Abelardo de la Espriella, lideró la gestión de la crisis y la estrategia policial. Durante las horas de negociación, se logró la entrega de más de una decena de rehenes como gesto de buena fe. De la Espriella estableció un plazo estricto de dos horas para que los delincuentes se rindieran, fijando la medianoche del 24 de noviembre y la 1:30 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre como el límite máximo.

Cuando expiró el ultimátum, la situación escaló con la entrada en acción de unidades especializadas. Un helicóptero de la Policía sobrevoló el establecimiento mientras se escuchaban una serie de explosiones en el interior del comercio. Estas detonaciones precedieron el ingreso del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, quienes avanzaron con rapidez para desalojar a los criminales.

Balance de bajas y captura de detenidos

Tras el operativo de asalto, las autoridades confirmaron que uno de los delincuentes murió durante el enfrentamiento. Los otros cuatro sujetos, quienes vestían uniformes y portaban armas, fueron capturados con vida. Este balance final indica que el riesgo para la población fue neutralizado en su totalidad, aunque la tensión se mantuvo elevada durante la fase final del rescate.

Las fuerzas de seguridad continuaron con el proceso de liberación de los rehenes restantes inmediatamente después de asegurar el perímetro. La operación concluyó con la recuperación completa del control sobre el supermercado Éxito, marcando el fin de una de las situaciones de toma de rehenes más significativas en la reciente historia de Cartagena.

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Impacto y verificación final de la seguridad

Incluso después de que se declaró el control de la situación, se siguieron escuchando detonaciones dentro del centro comercial, originadas aparentemente en la zona de la cocina. Este detalle generó una última ola de preocupación entre los rescatados y los equipos de seguridad, aunque no alteró el resultado final de la operación. La comunidad de La Castellana fue testigo de un evento que nunca antes se había registrado en la ciudad, dejando una huella profunda en la memoria local y reforzando los protocolos de seguridad ante futuras amenazas.