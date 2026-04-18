Operativos Ambientales en Cundinamarca: Éxito Histórico en la Reducción del Tráfico de Especies Durante Semana Santa

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca reporta cifras históricas en la disminución de incautaciones de flora y fauna silvestre durante la Semana Santa de los años 2024, 2025 y 2026. Los operativos focalizados en puntos críticos y la creciente conciencia ciudadana son claves en esta tendencia positiva.

Los operativos de control ambiental en Cundinamarca están arrojando resultados sin precedentes, marcando una tendencia a la baja en las incautaciones de flora y fauna silvestre durante las temporadas de Semana Santa entre 2024 y 2026.

Según informes de la Corporación Autónoma Regional (CAR), estas cifras históricas sugieren un notable éxito en las estrategias de prevención implementadas y un cambio positivo y cada vez mayor en la conciencia ciudadana respecto al delicado tema del tráfico ilegal de especies. Este balance exhaustivo fue consolidado por los equipos técnicos de las 14 direcciones regionales de la CAR, quienes analizaron meticulosamente los datos obtenidos durante las acciones de control desplegadas en carreteras y vías principales, por donde transitan miles de vehículos con destino y procedencia del centro del país. La subdirección de la CAR, a través de su vocero, el subdirector Martínez, subrayó la estrategia aplicada: Este año, al igual que en los anteriores, hemos puesto en marcha rigurosos controles de movilización, inspecciones exhaustivas en establecimientos comerciales y un acompañamiento cercano a las diversas actividades religiosas. Todo esto con el único y fundamental objetivo de prevenir de manera efectiva la extracción y posterior comercialización de fauna silvestre, especies que forman parte esencial de nuestro ecosistema y patrimonio natural. Siguiendo la línea anunciada en rueda de prensa por las distintas autoridades competentes, incluyendo la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Bienestar Verde de Cundinamarca, la Policía Nacional y la propia CAR, los operativos desarrollados en 2026 se concentraron estratégicamente en los puntos considerados críticos. Estos incluyen los corredores viales de mayor tránsito, las bulliciosas plazas de mercado, los establecimientos dedicados a la comercialización de mascotas y las zonas que experimentan una alta afluencia turística, especialmente durante este periodo de recogimiento y descanso. La labor conjunta y coordinada de estas entidades ha sido fundamental para maximizar el alcance y la efectividad de las acciones preventivas y de control. La colaboración interinstitucional se refuerza año tras año, permitiendo una respuesta más ágil y contundente ante cualquier indicio de actividad ilegal. El compromiso de la CAR trasciende la simple incautación; busca erradicar de raíz las causas del tráfico y promover un cambio cultural profundo. Se está trabajando en campañas de sensibilización, educación ambiental y fortalecimiento de la denuncia ciudadana, reconociendo que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida por toda la sociedad colombiana. El enfoque en la prevención, sumado a la inteligencia de mercados y el patrullaje focalizado, ha permitido anticipar y desarticular redes dedicadas a este ilícito negocio. La efectividad de estas medidas se refleja directamente en la disminución de los casos reportados, permitiendo que más individuos de flora y fauna silvestre permanezcan en su hábitat natural, cumpliendo su rol ecológico y contribuyendo a la salud de nuestros ecosistemas. El fortalecimiento de la presencia institucional en todo el territorio cundinamarqués es una prioridad. La CAR, de la mano de la fuerza pública y otras autoridades ambientales, no solo despliega nuevos operativos de control, sino que también se dedica a fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado ambiental entre las comunidades. Este esfuerzo colectivo es vital para la protección de nuestra inigualable riqueza natural, la recuperación de individuos de especies que se encuentran en estado vulnerable y, en definitiva, para potenciar la acción institucional hacia una gestión ambiental más robusta y efectiva. La tendencia a la baja en las incautaciones no es un motivo para bajar la guardia, sino un estímulo para redoblar esfuerzos y consolidar estos logros. La CAR reafirma su compromiso inquebrantable con la salvaguarda de la biodiversidad, la lucha contra el tráfico ilegal y la promoción de un desarrollo sostenible en Cundinamarca, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la riqueza natural que hoy nos caracteriza y debemos proteger con esmero y dedicación. La vigilancia activa y la presencia firme de la CAR continuarán siendo pilares fundamentales en esta misión. Las cifras de los años 2024, 2025 y 2026 revelan datos significativos. En 2024, se realizaron 25 operativos enfocados exclusivamente en fauna silvestre y 15 adicionales que abarcaban tanto flora como fauna, resultando en el decomiso de 3 aves silvestres: dos jilgueros o canarios y una guacamaya bandera. Se presume que estas aves fueron extraídas ilegalmente para su tenencia como mascotas. Los decomisos se efectuaron en las regionales Soacha y Tequendama. En cuanto a flora, en 2024 se decomisaron 464 unidades de palma de vino ya elaboradas en ramos y 242 unidades adicionales en las direcciones regionales de Chiquinquirá, Alto Magdalena, Tequendama, Sabana Occidente y Sumapaz. En términos de fauna, durante 2024 se recuperaron 23 individuos, incluyendo aves, mamíferos y reptiles. La especie más traficada en ese año fue la lora frentiamarilla, representando más de la mitad de los casos. Sorprendentemente, en 2025 no se registraron incautaciones de fauna silvestre, un indicio alentador del impacto positivo de las medidas preventivas. En cuanto a flora, en 2025 se decomisaron 254 unidades de palma de vino ya convertidas en ramos, siendo el 100% de esta especie. Estos resultados demuestran un compromiso sostenido y una adaptación estratégica en los operativos, buscando siempre optimizar los recursos y la efectividad en la protección de nuestros recursos naturales. La colaboración ciudadana, a través de la denuncia oportuna de actividades sospechosas, ha sido un complemento invaluable para el éxito de estos operativos, evidenciando la creciente responsabilidad colectiva hacia la preservación del medio ambiente y la fauna silvestre que habita en nuestro territorio





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