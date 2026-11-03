Operativos de Halloween en Colombia: Capturas, Incautaciones y Control de Tránsito

Balance detallado de los operativos de Halloween en Colombia, incluyendo capturas, armas incautadas y comparendos de tránsito en ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali.

La noche de Halloween en Colombia, comprendida entre la noche del sábado 31 de octubre y las primeras horas del domingo, estuvo marcada por intensos operativos de seguridad que concentraron la atención de las autoridades en todo el territorio nacional. Durante este período, se registraron caravanas de motociclistas, riñas y problemas de exceso de ruido que movilizaron a los cuerpos de policía y tránsito en distintas ciudades. Los resultados de las intervenciones incluyeron capturas de individuos, incautaciones significativas de armas y la inmovilización de cientos de vehículos, reflejando un esfuerzo coordinado para mantener el orden público durante la celebración.

Balance de Seguridad en Bogotá

En la capital, Bogotá, la Policía Nacional proporcionó un reporte detallado que incluyó 89 capturas realizadas durante la noche. Entre los objetos decomisados se destacan cuatro armas de fuego y 715 armas cortopunzantes, cifras que evidencian la presencia de elementos peligrosos en las vías. Además de las incautaciones, la institución registró tres homicidios en la capital, un número que representa una disminución respecto a la misma fecha del año anterior.

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Las autoridades aclararon que, según las verificaciones preliminares, ninguno de estos delitos estuvo directamente relacionado con las celebraciones de Halloween. Sin embargo, la alta demanda de atención policial fue notable, con 22.807 llamadas recibidas y un total de 11.792 motivos de Policía atendidos. De este volumen total, 6.816 incidentes estuvieron asociados específicamente con riñas, exceso de ruido y otros problemas de convivencia vecinal.

En cuanto a la imposición de sanciones, se emitieron 765 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. De estos, 715 fueron por tenencia de armas cortopunzantes y 50 por participación en riñas. El balance de movilidad en la capital fue igualmente riguroso, con 1.020 comparendos impuestos a conductores de vehículos y motocicletas por infracciones de tránsito, subrayando la prioridad del control vehicular en la noche de brujas.

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Intervenciones en Medellín y Cali

Mientras tanto, en Medellín, los operativos de seguridad y movilidad dejaron como resultado más de 2.100 comparendos de tránsito y la inmovilización de 536 vehículos. El desglose de estos vehículos inmovilizados incluyó 504 motocicletas y 32 carros, lo que indica un enfoque particular en el control de las caravanas de motos. Esta cifra refleja la persistencia de las llamadas rodadas, que han sido un punto de conflicto recurrente en la ciudad durante las fechas festivas.

En Cali, la Secretaría de Movilidad reportó cifras igualmente elevadas, con 2.308 órdenes de comparendo y 200 vehículos inmovilizados entre el 30 y el 31 de octubre. La operación contó con la participación de más de 600 agentes de tránsito, quienes trabajaron en estrecha coordinación con la Policía Metropolitana. El objetivo principal fue gestionar el flujo vehicular y sancionar las infracciones, manteniendo un perfil de autoridad firme en las vías principales de la ciudad.

No obstante, la gestión de las caravanas en Cali también tuvo un componente de acompañamiento institucional. Según informó la entidad, las autoridades acompañaron a más de 25.000 motociclistas que participaron en las caravanas programadas. Curiosamente, no se presentaron desmanes significativos en los corredores viales designados ni siniestros con víctimas fatales relacionados directamente con estas actividades masivas, lo que sugiere cierta efectividad en la planificación previa.

Declaraciones Oficiales y Otras Ciudades

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, destacó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en sus declaraciones públicas. Manifestó que el balance entregado demuestra que cuando existe una adecuada planeación, presencia institucional y corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, es posible disfrutar de celebraciones masivas de manera segura. Adicionalmente, el funcionario agregó que mantendrán los controles futuros para proteger la vida y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

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En Barranquilla y su área metropolitana, la Policía reportó 18 capturas en total, de las cuales 14 fueron en flagrancia y cuatro por orden judicial. El balance de incautaciones incluyó tres armas de fuego, así como la recuperación de un carro y tres motocicletas. Los controles también afectaron a las rodadas, donde, según informes de Blu Radio, más de 50 motocicletas fueron inmovilizadas por maniobras peligrosas e incumplimiento de las restricciones de tránsito vigentes.

Por su parte, en Bucaramanga, el alcalde Cristian Portilla reportó que se inmovilizaron más de 200 motocicletas y se capturó a cuatro personas, dispersando caravanas ilegales. El mandatario acompañó este balance con un mensaje de firmeza, afirmando que en la capital del Santander hay autoridad y que no se permitirá poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Su advertencia fue clara y contundente, señalando que la seguridad no se negocia en ninguna circunstancia.

En general, la celebración de Halloween en Colombia transcurrió entre actividades familiares y los estrictos operativos de control mencionados. Si bien hubo infracciones y problemas de convivencia en varias ciudades, la presencia de las autoridades fue determinante para mitigar los riesgos. Los disfraces y las celebraciones no pasaron desapercibidos en las calles, pero el enfoque principal de las entidades de seguridad se mantuvo en la prevención del delito y la protección de la integridad física de la población durante la noche de octubre.