Operativos de seguridad en los principales corredores de acceso a Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá, en colaboración con la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las alcaldías locales, realizó un amplio despliegue de seguridad en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad. Durante los operativos, se realizaron controles a buses intermunicipales y se adelantaron requisas y comparendos por infracciones de tránsito y delitos como el hurto y los homicidios.

La Secretaría de Seguridad señala que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en los principales corredores de acceso a la ciudad. En un amplio despliegue de seguridad en los principales corredores de ingreso y salida de Bogotá, la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las alcaldías locales realizaron operativos simultáneos en la calle 80, a la altura del puente de Guadua, en Engativá, y en el sector de La Conejera, en Suba.

Las autoridades intensificaron los controles con el objetivo de prevenir delitos como el hurto y los homicidios, en el marco de la estrategia de seguridad regional queEste trabajo articulado entre la Policía, las entidades distritales y municipios de zona borde de la capital, busca reforzar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos que diariamente transitan por estos corredores viales. Durante los operativos, los uniformados realizaron controles a buses intermunicipales para verificar a pasajeros y prevenir casos de hurto como parte de las acciones preventivas durante los recorridos hacia Bogotá y municipios cercanos.

En el punto instalado sobre la calle 80, a la altura del puente de Guadua, los policías registraron y consultaron antecedentes a 180 personas. Además, verificaron los sistemas de identificación deDe manera paralela, los agentes de tránsito adelantaron controles viales que dejaron como resultado la imposición de 27 comparendos e inmovilización de un vehículo de transporte especial. Simultáneamente, en el sector de La Conejera, en Suba, las autoridades realizaron controles a 137 personas, verificando antecedentes y adelantando requisas preventivas.

En este punto también fue inmovilizada una motocicleta y se impusieron nueve comparendos por infracciones de tránsito. La Secretaría de Seguridad señala que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en los principales corredores de acceso a la ciudad con el fin de contrarrestar la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos





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