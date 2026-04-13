Operativos en La Guajira: Abatidos miembros de Los Pachenca y escalada de violencia en Maicao

Un operativo policial en La Guajira resulta en la baja de miembros clave de la organización criminal Los Pachenca, mientras que Maicao enfrenta una nueva masacre que eleva la preocupación por la seguridad en la región. Además, se informa sobre la instalación de un puente militar y otros acontecimientos relevantes a nivel nacional e internacional.

Nueve miembros del círculo de seguridad de alias Naín, presunto líder de Los Pachenca , han sido abatidos en La Guajira . Este duro golpe a la estructura criminal fue el resultado de un operativo llevado a cabo por las autoridades competentes, quienes han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones delictivas que operan en la región. Las autoridades están investigando a fondo los detalles del operativo para determinar las circunstancias exactas y recopilar toda la información relevante. La noticia ha generado gran impacto en la zona, donde la población espera que esta acción contribuya a mejorar la seguridad y reducir la violencia.

En un hecho aparte, cinco personas, incluyendo un menor de 17 años, fueron asesinadas en el barrio Villa Mary. Sicarios llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en un establecimiento local. Las víctimas quedaron tendidas en la vía pública, según confirmaron las autoridades. La Defensoría del Pueblo reaccionó rápidamente, denunciando el ataque a través de las redes sociales y destacando la grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad, además de privar a los jóvenes de su derecho a un futuro digno.

El gobierno municipal ha activado canales de colaboración con la Policía, la Fiscalía y otras autoridades para apoyar las investigaciones, brindar atención a las víctimas y restablecer el orden en la zona. Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación, recordando que este es el segundo asesinato masivo registrado en Maicao en lo que va del año, lo que subraya la creciente problemática de violencia en el municipio. La situación en Villa Mary ha generado una gran conmoción y preocupación en la comunidad, que clama por justicia y medidas efectivas para prevenir futuros actos de violencia.

Adicionalmente, se ha reestablecido el paso entre Magdalena y La Guajira mediante la instalación de un puente militar en la Troncal del Caribe, facilitando así la movilidad y el acceso a las zonas afectadas. Por otro lado, la noticia sobre el bombardeo en un mercado de Nigeria, que habría dejado al menos 200 muertos, ha generado una condena generalizada. Este ataque aéreo, llevado a cabo en medio de operaciones contra militantes islamistas, ha provocado una profunda consternación y ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la crisis de seguridad en la región.

Además, otros temas de interés periodístico incluyen declaraciones polémicas de figuras públicas como Yina Calderón y Falcao, quien expresó su frustración con el arbitraje tras un clásico de fútbol. También se ha anunciado el resultado del Super Astro Luna, generando interés entre los aficionados a la lotería. La diversidad de noticias refleja la compleja realidad que se vive actualmente y la importancia de mantenerse informado sobre los diferentes acontecimientos.





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